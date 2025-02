A KRESZ előzési szabályain módosítana a kormány

A horrorkaravánok megfékezése érdekében az előzési szabályon is módosítana az új KRESZ-tervezet. A súlyhatárt lejjebb szállítva már nemcsak a 7 és fél tonna fölötti, hanem a 3 és fél tonna fölötti szerelvényekre is bevezetnék az előzési tilalmat, vagyis reggel 6 és este 10 óra között a bal szélső sávot használniuk nem szabad, valamint ezen járművekkel a mellette elhaladás is tilos.