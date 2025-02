Döntött a Szenátus: jogászprofesszor kerül az ELTE élére

Eldőlt az ország egyik legnagyobb egyetemének sorsa: letette voksát az ELTE Szenátusa, és meglepetés nélkül a legesélyesebb jelölt került ki győztesen a rektorválasztási versenyből. Darázs Lénárd jogászprofesszor, aki az elmúlt nyolc évben már rektorhelyettesként is bizonyított, augusztustól hivatalosan is átveheti az intézmény vezetését, amennyiben a többlépcsős kinevezési folyamat végén a köztársasági elnök is rábólint a döntésre.