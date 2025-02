Lázár János fogadta Toroczkai Lászlót, és egyetértettek egy fontos kérdésben

„Azt hallom, hogy a digitális pénzé a jövő. Meglehet, de igazi, kézzelfogható biztosíték csak a készpénz lehet. Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. A bankkártya a banké, a készpénz a tied. Várjuk Lázár miniszter úr parlamenti indítványát” – többek között erről is beszélt Orbán Viktor február 22-én a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén, és úgy tűnik, Lázár János gőzerővel dolgozik a parlamenti indítványon.

Az építési és közlekedési miniszter Facebook-oldalán közölte, fogadta Toroczkai Lászlót, hogy a készpénzhasználat alkotmányos védelméről egyeztessenek. Lázár János szerint – bár maradtak nyitott kérdések –, a legfontosabban megegyeztek a Mi Hazánk elnökével, méghozzá a készpénzhasználat személyes szabadságjogával kapcsolatban.

– írta Lázár János a közösségi médiában, majd nem sokkal később Toroczkai László is beszámolt X-oldalán a találkozóról. A Mi Hazánk politikusa posztjában elárulta, hogy milyen kérdések maradtak még nyitva, melyek azok a lépések, amiről egyelőre még nem született döntés.

Úgy tűnik, hogy talán most a Fidesz végre tényleg komolyan gondolja az ügy támogatását. Mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz is, hogy a készpénzfelvétel minden esetben legyen ingyenes, a bankok ne tudjanak ezen is nyerészkedni, valamint több ATM-re is szükség van, főleg a kisebb településeken, továbbá mindenhol biztosítani kell a készpénzfizetés lehetőségét. Ezekről a kérdésekről egyelőre nem tudtunk érdemben tárgyalni, de abban egyetértettünk, hogy fontos a készpénzhasználat, mint szabadságjog alkotmányos védelme