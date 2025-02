Orbán Viktor: Elfogadhatatlan, ami a boltokban van

Egyre közelebbinek tűnik, hogy ismét hatósági árakat vezessenek be Magyarországon bizonyos élelmiszerekre, ez derül ki legalábbis a miniszterelnök legújabb videójából. Orbán Viktor arról beszélt, ha nem sikerül egyezségre jutni a kereskedők képviselőivel, akkor felhatalmazásával élve Nagy Márton árstopot vezet be több termékre, sőt, ha a hatósági árazás sem jön be, akkor keményebb lépéseket tehet meg a kormány.