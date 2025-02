A magyarok egy része kételkedik az új gazdasági lépésekben

Az év második felétől kezdve kedvezménykártya segítségével kaphatják vissza a nyugdíjasok a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfáját, és a visszatérített összeg a rendszeres nyugdíjjal érkezik meg. Havonta 10-15 ezer forint lehet a visszatérítés felső összege Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint. A miniszterelnök évértékelőjének másik nagy bejelentése a családi adómentesség, azaz szja-mentesség októbertől bevezetésre kerülő kiterjesztése volt. A kétgyermekesek életük végéig tartó adómentességét négy év alatt vezetnék be. Várhatóan jövő januártól a legrászorultabb kétgyermekes családokban mentesülnének az édesanyák az szja-fizetéstől.

A háromgyermekesek októbertől szintén bekerülnek az adómentes anyák körébe, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák pedig eddig is teljes szja-mentességet kaptak.

A könnyítés, bár jól hangzik, kérdés, hogy jelen gazdasági helyzetben miből lehet fedezni ilyen mértékű kiesést az államkasszából, és hatálybalépés esetén vajon meddig tart a kedvezmény. A járókelőket kérdeztük az adómentességéről és az áfa-visszatérítésről. A válaszadók többsége teljesen szkeptikus az említett bejelentések valóságalapját illetően. Volt olyan is, aki kifejtette, már rég szja-mentesnek kellene lennie minden munkavállalónak, de olyan is, aki az őt is érintő könnyítés ellenére mögöttes választásikampány-lépést feltételez.