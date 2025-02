Megszólalt a kormány a Pride további sorsával kapcsolatban

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közlése alapján a kormányzatnak „további lépései” lehetnek a Budapesti Pride Felvonulást illetően – írta meg a HVG.

Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban tartott évértékelőjében arról beszélt, hogy a budapesti Pride szervezői ne bajlódjanak az idei rendezvény szervezésével, mert az „kidobott pénz és idő”, „mindegy, mit mond Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynöke”. Donald Trump amerikai elnökhöz igazodva azt is megígérte, hogy beleírják az alkotmányba, hogy az ember férfi vagy nő.

– fogalmazott Orbán Viktor az évértékelőn.

A miniszterelnök hétfőn a parlamenti felszólalásában nem részletezte a Pride esetleges betiltását. A HVG megkeresésére a KTK a következő választ adta:

Brüsszel hiába követeli, Magyarország nem mond le arról, hogy megvédje a gyermekeket az agresszív LMBTQ-propagandától. Ezt a célt hatékonyan szolgálja a korábban meghozott gyermekvédelmi törvény, és ezt a célt tartja szem előtt a kormány minden további lépése is.

A „további lépések” nem egyértelműek, ugyanakkor a jelenlegi jogszabályok alapján a Pride nem tiltható be.

Ahogy azt korábban megírtuk, Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere is válaszolt a miniszterelnök kijelentésére. A közösségi médiában jelentette be , hogy kerülete idén is várja a Pride felvonulást, hiszen „Terézváros szabad, sokszínű és befogadó”. Az elhangzottakra közleményben reagáltak a Budapest Pride szervezői is. Mint írják, „nem hagyják, hogy betiltsák Magyarország legnagyobb, minden évben megrendezett emberi jogi tüntetését”. Közleményükből az is kiderült, hogy már elkezdték szervezni az idén 30. Budapest Pride Felvonulást.

