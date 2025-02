Jogerősen is hét év börtönre ítélték az utasát megerőszakoló taxist

Másodfokon jogerősen is hét évet kapott az a taxisofőr, aki megerőszakolta egyik utasát még 2022-ben. A férfi már korábban is elítélték, amiért közel egymillió forinttal meglopta egykori szexpartnerét.

Jogerősen is hét év börtönre ítélték azt a férfit, aki még 2022-ben taxisként dolgozva megerőszakolta egyik utasát és több másikra is rátámadt. A nőt többféle módon is szexre kényszerítette az elkövető, aki a tárgyalás alatt egyszer sem kért bocsánatot – adta hírül a Tények.

„Szeretném a közeljövőben a családi életemet ugyanúgy élni, és átértékeltem ezt a két és fél évet, és az egész életemet amióta házi őrizetben vagyok” – mondta a bíróság előtt állva a férfi.

Az elkövető azzal védekezett, hogy a nő ajánlotta fel neki magát, hogy így rendezné a fuvart, amiért nem tudja azt kifizetni. Az ügyészség ugyanakkor rámutatott arra, hogy a nő az aktus közben több zúzódást és sérüléseket is szenvedett, azt pedig, hogy a sértettnek nem áll szándékában közösülni, az elkövetőnek is fel kellett ismernie.

A férfi több más utasával is próbálkozott, egyikük a bíróságon is tanúskodott, ahol elmondta, először a szexért cserébe pénzt ajánlott neki a férfi, majd letolta a nadrágját úgy, hogy „látszott minden”.

Végül önvédelemből elkezdtem ütni az arcát és akkor még ő fenyegetett meg, hogy ennek következményei lehetnek. És akkor kitett engem az autóból

– mondta a bíróságon tanúskodó nő.

A taxis az elkövetés ideje alatt próbaidőn volt, ugyanis egy másik ügyben korábban elítélték, amiért közel egymillió forintot lopott egy korábbi szexpartnerétől.

A vádlott esetében szinte nincsenek morális fékek. A törvény tiszteletben tartása, a jogszabályok betartása gyakorlatilag számára semmit nem jelent. Önkéntes jogkövetés a vádlottól egyáltalán nem várható el. A személyében rejlő társadalmi veszélyesség rendkívül magas fokú

– fejtette ki az ítélet kihirdetésekor a bíró, aki szerint a hét év amit az elsőfokon eljáró bíróság kiszabott nem súlyosnak, hanem inkább méltányosnak tekinthető.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a 06-1-267-4900 telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.