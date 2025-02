Kisfaludy-támogatással épült balatoni luxusvillát árulnak 450 millióért

A hétszobás balatonakarattyai panzió építéséhez öt éve 42 millió forintos turisztikai fejlesztést is felvettek, most családi házként kínálják eladásra.

A Bezerédj Strand közelében található igényes hétszobás családi házként hirdetik az ingatlant – vette észre a 24.hu. A lap hozzáteszi, a balatonakarattyai Pine Weekendhouse korábban Frida panzió névre hallgatott, és a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Száraz István cégéhez volt köthető.

A 450 millió forintos vételáron kínált 290 négyzetméter alapterületű ingatlan a hirdetés szerint 2021-ben teljes felújításon esett át, a Dry Beta Kft. mindehhez 42,38 millió forintos turisztikai fejlesztési forrást kapott a Kisfaludy-program keretében még 2020-ban, ami akkor az összköltség 45 százalékát fedezte – mutatott rá a 24.hu.

A pályázat célkitűzése szerint a támogatással a település minőségi szállásférőhelyeinek bővítéséhez járultak hozzá, amivel az itt eltöltött vendégéjszakák számát kívánták növelni. A település más vendéglátóhelyei is kaptak turisztikai támogatást, közlésük szerint ez nem haladta meg az 1-2 millió forintot. A kiírás szerint a tender nyertesének a projekt lezárását követően legalább három évig kellett működtetni a megújult szálláshelyet, ami néhány hónapja járt le – tette hozzá a lap. Most a fűtött medencével, négyfős szaunaházzal, zárható grillezővel rendelkező kétszintes balatoni villát nemcsak üzleti, de magáncélra is eladásra kínálják.