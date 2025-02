Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő – aki az újpesti időközi választáson is indulna – is felbukkant az ülésen, viszont a terem azon részén tartózkodott, ahova csak a frakciók tagjai, valamint munkatársaik léphetnek be. Karácsony Gergely azt kérte, hogy Szabó Bálintot vezessék ki a terem azon részére, ahol tartózkodhat.

Értem, hogy kiváló kép a híradóban, de ne csináljunk bohócot a Fővárosi Közgyűlésből

– jelentette ki a főpolgármester. Szabó Bálint nem hagyta el a helyét, és kivezetni sem sikerült, a biztonságiak nem érhetnek hozzá.

„Van egy ember a frakciónk háta mögött, akinek nem kellene itt lennie” – jegyezte meg Radics Béla. A kormánypárti képviselő feltette a kérdést: „Hogyan tud bárki úgy hitelesen várost vezetni, hogy a saját kordonán keresztül úgy jön be bárki, ahogy akar? És erre nem tud reagálni.”

A szintén kormánypárti Gulyás Gergely Kristóf azt kérte, legyen szünet, amíg Szabó Bálint nem hagyja el a helyét. Karácsony Gergely attól tart, ez nem oldaná meg a problémákat, de szünetet rendelt el a főpolgármester. Közben a rendőrséget is hívták.

Szabó Bálint az újpesti országgyűlési időközi választáson független képviselő-jelöltként indul.