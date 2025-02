Már a napirend előtti vitában is előkerült a Fidesz ismét azzal érvel fővárosi intézmények és alapítványok vezetői kinevezéséről szóló vitában, hogy Bódis Krisztina személye számukra elfogadhatatlan, mert ajánlót írt a Meseország mindenkié című LMBTQ történeteket is tartalmazó könyvhöz, és maga is LMBTQ mesét írt, azaz elkötelezett a gyermekek ilyen irányú érzékenyítése mellett. A könyv alapján egyébként alsó tagozatos iskolásoknak módszertani segédlet is készült. Mindez alapján alkalmatlannak tartják a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumának vezetői tisztségére. Janó-Veilandics Franciska (Fidesz) a decemberi karácsonyi húzásnál a Tisza egyik képviselőjétől, Orbán Árpádtól egy ilyen lefóliázott mesekönyvet kapott.

Az ügyben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is posztolt, azt írva, hogy Bódis Kriszta a Van helyed Alapítvány vezetőjeként többet tett az elesettekért és a hátrányos helyzetű gyerekekért, mint az egész Orbán-kormány együttvéve. Magyar kiállt Bódis Kriszta és Incze Zsuzsanna, a Csellengők című műsor egykori vezetője mellett.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány egyebek mellett ártalomcsökkentő programokat, menekültek, erőszakot szenvedő áldozatok ellátását és különböző szociális célú támogatásokat nyújt civil szervezeteknek és kerületeknek is pártállástól függetlenül.