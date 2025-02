Múlt héten megírtam, Magyar Péter azért ideges és azért emleget engem az interjúi során rendszeresen, mert nagyon zavarja, hogy pár hónappal ezelőtt szereztem több informátort is a Tisza Pártban, akik rálátnak a belső ügyeire. A tőlük szerzett információkat pedig rendre megírom az oldalamon. Ezek az értesülések pedig be is igazolódtak, Magyar Péter sem próbálta megcáfolni őket

– írta ki szerdán Deák a Facebook-oldalára.

A kormánypárti elemző-aktivista azt is hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke „kétségbeesetten keresi” az informátorait, „senkiben sem bízik meg, mindenhol ellenségeket lát”. Deák úgy látja, hogy „ez már korábban is jellemezte” Magyar Pétert, „hiszen ő a saját feleségét, őt pedig az exbarátnője hallgatta le, de most már kifejezetten erős lett az üldözési mániája, szó szerint senkiben sem bízik meg. Bizalom nélkül pedig igen nehéz közösséget építeni, majdhogynem lehetetlen” – tette hozzá az oldalán.

Deák egy videót is feltöltött a bejegyzéséhez, amelyben Nagy Attila Tibor politikai elemző arról beszél Gavra Gábornak, a naphíre.hu főszerkesztőjének, hogy információi szerint Magyar Péter beépített embernek tart a környezetében egy meg nem nevezett közszereplőt:

Arról is van tudomásom, erről egyébként nyilvánosan még nem áll módomban beszélni, de van egy másik, Magyar Pétert korábban támogató közszereplő, akit Magyar Péternek szintén sikerült a belső fórumokon megsértenie

– mondta el az elemző a Naphíre YouTube-műsorban. Kérdésre azt is megjegyezte, hogy írt neki a meg nem nevezett közszereplő: „Ez a személy kifejezetten támogatta Magyar Pétert, és azzal szembesült, hogy Magyar Péter őt beépített embernek gondolja.”

A műsorban egyébként arról beszélgettek és azt elemezgették, hogy Magyar Péter lemondta a Puzsér Róberttel közös estjét. Egy ponton Nagy Attila Tibor azt mondta a Tisza Párt elnökéről:

Ha Magyar Péter így bánik az egyik – hát nem azt mondom, hogy legodaadóbb, de azért mégiscsak egy elég hangos szövetségesével, mint Puzsér Róberttel, az hogy bánhat olyanokkal, akik azért nem a barátai? Ha valaki így bánik a barátaival, akkor hogy bánhat az egyszerű ismerőseivel?

Ezután kezdett el beszélni a meg nem nevezett közszereplőről, akit állítása szerint beépített embernek tart Magyar Péter. Az elemző-aktivista Deák Dániel ezzel kapcsolatban az oldalán azt írta: „Péter, annyit elárulok: még nagyon hideg, nem találtad meg!”