Ránk kacsint a tavasz, 15 fok is várható szerdán

Szerdán zömmel erősen felhős vagy borult lesz az ég, délelőtt a Tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet. Az ország nyugati felén, kétharmadán több helyen is lehet eső, zápor, amely délutánra általában megszűnik, de délnyugaton tartósabb csapadék is előfordulhat. Az északira forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 2 és 6, keletebbre általában mínusz 3 és plusz 2 fok között változik, de az északkeleti fagyzugokban kissé hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de az Északi-középhegységben, Budapest körül és az Alföld északnyugati részein néh ány fokkal hűvösebb lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű.

Az orvosmeteorológiai jelentés szerint térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, de markáns hőmérséklet-változás nincs. Ezért többeknél tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

