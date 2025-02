Idén több mint 24 ezer szülő kért iskolahalasztást a gyerekének

Az Oktatási Hivatalnál (OH) idén összesen 24 124-en kérvényezték, hogy a 2025/2026-os tanévben még ne kelljen iskolába menniük a tanköteles kort elérő gyermekeiknek – válaszolta az OH a Népszava megkeresésére. A portál emellett arra is rákérdezett, hogy a beadott kérelmek közül eddig mennyit fogadtak el, azonban az OH csak annyit közölt, hogy az eljárások részben még folyamatban vannak, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kérelmek több mint 90 százalékát elfogadják.

A kormány 2020. január 1-jével szigorított a hatéves kortól kötelező iskolakezdés és az iskolaérettség megállapításának szabályain: az iskolakezdés halasztását már csak az OH-nál lehet kérelmezni, a szülők és az óvodapedagógusok már nem dönthetnek arról, egy hatéves gyermek érett-e az iskolára, vagy az lenne jobb neki, ha egy évet még óvodában maradna.

Miklós György, a Szülői Hang Közösség képviselője szerint az Orbán-kormány célja az volt, hogy csökkentse a plusz egy évet óvodában maradók számát, az első évben pedig mintegy 10 ezerrel kevesebben maradtak oviban.

A szigorításokat követően az első osztályosok körében lett a legmagasabb, tartósan 4 százalék feletti az évismétlők aránya.

A változások előtt évente mintegy 30 ezer gyerek maradt plusz egy évet az óvodában, míg 2021-ben már csak 16,4 ezer kérelem került az OH elé. A Szülői Hang Közösség szerint ez azért következett be, mert a szülők nem kaptak megfelelő segítséget az új eljárásrend megismétléséhez. A szervezet ezért részletes tájékoztató kampányt indított, a kérvények száma pedig növekedésbe kezdett: 2022-ben 21,3 ezren, 2023-ban 22,7 ezren, 2024-ben 23,3 ezren, idén 24,1 ezren kérelmezték az iskolahalasztást.

Miklós György szerint részben ez is magyarázhatja, hogy a kormány újabb átalakításokat tervez. Ezek szerint a három csoportnál nagyobb létszámú óvodákban létre kellene hozni egyfajta iskola-előkészítő csoportot. A Szülői Hang Közösség képviselője úgy véli, ezzel a mostani kérvényezési rendszer is módosulhat vagy megszűnhet. Az új tervekkel nem értenek egyet, az óvodában az a legjobb, ha a gyerekek játszanak – mondta.