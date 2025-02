Orbán Viktor pert nyert a Klubrádió ellen a Spar vezérigazgatójának kijelentései miatt

A Kúria másodfokon megsemmisítette az eljáró bíróság ítéletét, így Orbán Viktor miniszterelnök javára döntötték el az ügyet a Klubrádióval szemben – írta meg a HVG.

A kormányfő azért perelt be több szerkesztőséget, mert idézték Hans Reisch, a Spar vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, ahol azt állította, hogy Orbán Viktor „oligarchái miatt menekített ki tőkét Magyarországról″. Továbbá Reisch azt is állította, hogy „a miniszterelnök azt is kérte tőle, hogy engedje meg a rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba.″

A miniszterelnök szerint azonban ezek a kijelentések hamisak, és a Spar vezérigazgatója valótlant állított. Orbán Viktor többek között az rtl.hu, a 24.hu, a Hírklikk, a Klubrádió és a Pécsi Stop ellen indított pert. Első és másodfokon is elvesztette a pert a kormányfő, ugyanakkor a felülvizsgálati indítványa nyomán a legfőbb bírói fórum a javára döntött.

Orbán Viktor szerint az idézettel az említett újságok felelőssé váltak Hans Reisch kijelentéseiért, és mivel az interjúban szereplő állítások tényeket közölnek, nem pedig véleményt, ezért az újságoknak utána kellett volna járniuk, hogy valóban történt-e ilyen cselekmény.

A Klubrádió esete is hasonló volt a szerdán Kúria elé kerülő perben, annyi különbséggel, hogy ott első fokon Orbán Viktor javára ítélt a bíróság, másodfokon viszont már a médiumnak adtak igazat. Miután a miniszterelnök felülvizsgálati kérelmet indított, a rádió az eljárás felfüggesztését kérte arra hivatkozva, hogy egy másik eljárásban az elsőfokú bíróság az Európai Bírósághoz fordult.