Vesztettek a bíróságon Pikó Andrásék – ítélet született a Magyar Rádió épületeinek lebontásának ügyében

A Fővárosi Törvényszék szerdára tűzte az ítélethirdetés időpontját a Magyar Rádió épületeinek lebontásának ügyében, amelyben a VIII. kerület önkormányzata, egy társasház és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület perelték be a Pest vármegyei kormányhivatalt. A per elsősorban azért indult, mert a lebontásra szánt egyik épület összeér egy mellette álló, lakott társasházzal, azonban a kivitelező nem vizsgáltatta meg szakértővel, hogy milyen szerkezeti problémákat jelent, ha lebontják a Magyar Rádió épületét. Emellett többek között a környezeti hatásvizsgálat elmaradását is kifogásolták, azonban a bíróság elutasította a felperesek keresetét, így megállapították, hogy szabályos a Magyar Rádió épületeinek elbontása.