Ripost: Helikopterrel látogatta meg feleségét a volt vezérkari főnök

Egy ebesi lakos beszámolója szerint a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal helikopterrel látogatta meg feleségét. Egy másik forrás szerint a volt vezérkari főnök többször is a honvédség helikopterével utazott labdarúgómeccsekre.

A Ripost szerint egy ebesi lakos azzal kereste meg a portált, hogy a Hajdúszoboszlótól 9 kilométerre lévő településen „korábban több alkalommal is látták leszállni a vezérkari főnök helikopterét egy külön erre a célra villámgyorsan kialakított leszállópályán, a kisközség szélén”.

A lakos szerint a faluban köztudott volt, hogy ilyenkor az akkori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz érkezett meg – egy nem hivatalos látogatásra –, hogy meglátogassa feleségét. A lakos a portálnak azt mondta, hogy a hangok hallatán egy idő után már ki sem mentek a házból, mert tudták, hogy „Romulusz megint megjött az Anikóhoz”.

A szemtanúk azt állítják, hogy a hölgyet már többször is látták felkapaszkodni a helikopterre. Emellett többen úgy tudják, hogy a volt vezérkari főnök feleségén kívül Ruszin-Szendi néhány ismerősét is felvette, akik később el is dicsekedtek a Debrecen és Hajdúszoboszló fölött tartott sétarepülésről.

A lapnak nyilatkozó másik forrás szerint a volt vezérkari főnök labdarúgómeccsekre is érkezett már a levegőből. Állítása szerint több alkalommal is emiatt landolt egy Airbus H 145-ös a szolnoki katonai repülőtéren.

Az információkkal kapcsolatban a portál megkereste a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát, ahol arról érdeklődtek, hogy 2022 és 2023 között hányszor landolt a helikopter Ebes településen, amennyiben pedig sor került erre, mi volt ezeknek a hivatalos célja és indoka.

A közel egymilliárdba kerülő villa

Csaknem egymilliárd forintból újították fel Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök hivatali villáját Dunakeszin, derült ki az Index birtokába jutott számviteli és könyvelési dokumentumokból. A több mint 15 oldalas dokumentum szerint a 244 millió forintért megvásárolt ingatlant további 683 millió forintért alakították át.

Az épületben készített fényképek szerint a szolgálati villában valóban elkészültek azok a fényűző luxuselemek, mint a pezsgőfürdő, a szauna, a moziszoba, a szivarszoba vagy a fényjátékkal ellátott hálószoba, amelyekről korábban hírt adtunk.