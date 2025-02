Álmában még táncol, makacsul küzd a gyógyulásért a balerina, akire rászakadt a házfal

A kerekesszékben ülő szép, szőke lány kézfogása erőtlen, mintha egy kisbaba kezét tartanám a kezemben. Nem ma kezdtem a szakmát, de fogalmam sincs, hogyan közeledjek egy olyan emberhez, aki huszonhat éves koráig a táncból élt, aztán 2022. június 27-én egy matematikailag kifejezhetetlenül csekély valószínűségű tragédiában mozgásképtelenné vált. A lány arcán bizonytalan félmosoly, egy töredék pillanatig még abban sem vagyok biztos, hogy ebből interjú lesz, de aztán, bár kissé tétován, de megindul a beszélgetés.

Tóth Nikolett-tel – mert ő ül a kerekesszékben, akinek a nevét két és fél éve megismerte az ország, amikor ráomlott egy ház homlokzata az Aradi és a Jókai utca sarkán – a Steps Neurorehabilitation Center nevű intézetben beszélgetünk. A szomszédos széken ülő hölgy annyira hasonlít Nikire, hogy nem nehéz rájönnöm, ő Adrienn, az édesanyja. Aki azóta a tragikus nyári nap óta életét egyetlen lánya ápolásának szenteli. Ő viszi-hozza a gyógytornára és a gyógytornáról a terézvárosi lakásukba, a munkáját is úgy igazítja, hogy minél többet tudjon együtt lenni a balett-táncossal. Szándékosan nem azt írom, hogy egykori táncossal, de erről majd később.

A Soroksári úti centrum az egyetlen ilyen magánklinika az országban, a legkülönbözőbb, vele született betegségben szenvedő vagy súlyos baleseten átesett páciensekkel foglalkoznak itt a fizioterapeuták, pszichológusok, a Pető Intézetben képzett konduktorok és egyéb szakemberek.

Nikolettet néhány hete ismertem meg egy véletlen találkozásnak köszönhetően. Rövid töprengés után félve kérdeztem meg, lenne-e kedve egy interjúhoz, de aggodalmam felesleges volt, két és fél év elteltével meglepő tárgyilagossággal tud beszélni arról a balesetről, amely romba döntötte egész addigi életét.

„Egészen hihetetlen, hogy gyakran fájdalmat érzek a lábujjaimban, pedig a bordáimtól lefelé megbénultam, nem is értem, hogy lehet ez – említi olyan hűvös természetességgel, mintha az időjárásról vagy a Duna vízállásáról cserélnénk eszmét. – Nem is tudom, hogy ez valódi vagy képzelt fájdalom...”

Egy darabig némán nézzük egymást, próbálom feldolgozni a hallottakat, majd rákérdezek a kártérítési folyamat állására.

Kiderül, a ház építését végző vállalkozás, a Pillér-Lakás Kft. tulajdonosa, bizonyos Lengyel László még annyit sem tett meg, hogy eljött volna Nikihez, és a szemébe nézett volna. Igen, bármennyire is hihetetlen, nem volt személyes találkozás a házomlás felelőse és az áldozat között. Nikiék tavaly júniusban adták be a bíróságra a keresetet, de még mindig nem sikerült kiírni a tárgyalás időpontját. Pedig minden szükséges szakértői vélemény megvan, a műszaki és orvosi szakvélemények, de áll az ügy.

A kivitelezőt – ő az egyik gyanúsított – is kihallgatta a rendőrség, ő mindent tagad, azt állítja, semmi köze a homlokzat leomlásához. No de akkor kinek van köze?

A szakvélemény ugyanakkor kimondja, hogy számos kötelező előírást nem tartottak be az építkezés során, ez volt az omlás előidézője.

Niki azon a végzetes július 27-én a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba sietett udvarlójával, Benjáminnal, amikor rászakadt a homlokzat. Ha van az a mondás, hogy jókor jó helyen lenni, akkor annak a fordítottja is igaz; Niki rosszkor volt rossz helyen.

– néz rám keserű mosollyal. A szerencsétlenül járt lány 2015-ben diplomázott a Balettintézetben, eleinte az Állami Operaház tagja volt, majd az ExperiDance társulatban táncolt, a balesete előtt pedig három évig a Budapesti Operettszínházban.

Az Operában a West Side Story főszerepét táncoltam, az ExperiDance-ben, amit nagyon szerettem, szintén volt két főszerepem, az Operettben pedig a Diótörő, a Spartacus és A képfaragó főszerepét táncoltam. Egyébként a Diótörőben jelenleg is játszom.

Elkerekedik a szemem. A Diótörőben játszik? Hát ez meg hogyan lehetséges?

Még a kézilabdázók is segítettek

Úgy, hogy van egy szerep a darabban, a nagymama szerepe, ami abból áll, hogy a nagymama végig egy székben ül. Na, az vagyok én... Megható az az együttérzés és szeretet, ahogy a színház gondoskodik rólam. Miközben leszázalékoltak, és kezdetben 130 ezer forintos rokkantnyugdíjat kaptam, amit később egy kicsit megemeltek, az Operett megtartott a társulatában balettmesterként és próbavezetőként, ami fantasztikus gesztus Kiss B. Atilla igazgató részéről. Sőt, még egy alapítványt is létrehoztak a támogatásomra a barátnőim, amibe rendszeresen érkezik pénz. És amit külön ki kell emelnem, a színházzal kapcsolatban álló Magyar Kézilabda Szövetség, plusz a színház és a Honthy-díj bizottság kifizette nekem azt az egymillió-háromszázezer forintos elektromos kerekesszéket, ami nélkül nem tudnék létezni.

Ahogy leszázalékolták a táncosnőt – mert két évig, mivel munkahelyi balesetnek számít a sérülése, fizetése kilencven százalékát megkapta táppénzként –, a színház azonnal lépett, és ezt a négyórás munkát ajánlották fel Nikinek. Azért csak négyórást, mert a lány mindennap jár rehabilitációra az édesanyjával.

Adrienn, az édesanya nem akar nyilatkozni, inkább háttérben maradna, de azt azért elmondja, hogy miután balesetet szenvedett a lánya, akadtak munkahelyi problémái, ami végül úgy oldódott meg, hogy most már úgymond főállásban ápolja, hozza-viszi a lányát, havi 260 ezer forintos fizetésért.

Hiszen a lányát mindennap a gyógytornára kellett vinnie.

Ha nem lenne az alapítvány, meg a színház segítsége – hiszen még egy jótékonysági előadást is szerveztek nekem, amelynek a bevételét én kaptam –, akkor nem is tudom, mi lenne velem. Persze az igazi megoldást az jelentené, ha megnyernénk a pert, de hát az még el sem kezdődött...

– mereng Nikolett. De ez csak a dolog anyagi része, van azonban egy lélektani vetülete is a tragédiának.

– mondja lelkesen. Niki most hetente három alkalommal jár próbát vezetni az Operettbe, mindig aszerint, milyen előadásra készülnek. Találkozásunk előtti napon volt bent, és másnap megy megint. Megkérdezem a táncosnőt, ha a balesete előtti állapota egy tízes skálán tíz volt, a baleset napján pedig a nulla, akkor vajon most hol tart a rehabilitációja?

– mondja, miközben Dáviddal, az egyik gyógytornásszal olyan gyakorlatokat végez, hogy a kezével felülről meg kell fognia egy labdát, és fel kell emelnie azt. Nagyon nehezen megy, de hát magam is tapasztaltam, mennyire erőtlen a lány kézfogása. Bár ennél a gyakorlatnál nem ez a gond, hanem a törzsizomzat gyengesége, azt próbálják megerősíteni azzal, hogy Niki próbál egyedül megülni az ágy szélén. Hiszen a gerincvelője sérült meg, ami az izmokat működésbe hozná. Aztán hanyatt felszik az ágyon, és egyedül oldalra kell fordulnia, majd átrakni a jobb lábát a bal felett, és viszont. Dávid végtelen türelemmel teszi a dolgát, irányítja a lányt, Niki arca olykor fájdalmas grimaszba torzul, de csinálja derekasan.

Én, aki kilenc évig jártam a Balettintézetbe, mire kész táncos lett belőlem, igazán tudom, mi a türelem. De ehhez a rehabilitációhoz, amit most végzek, tényleg angyali türelem kell. És nincs konkrét cél az ember előtt, ez benne a legnehezebb. Mindig csak egy milliméternyit tudok haladni, és megtanultam, hogy a legkisebb javulást is meg kell becsülni. És azzal is meg kellett békülnöm, hogy teljes értékű táncos nyilván sohasem lehetek. Hiszen egyelőre még járni sem tudok. Agyi és gerincvelő sérülésem van, szerencsére az agyi nem befolyásolta a beszédközpontot vagy a gondolkodást, hogy hétköznapi módon fejezzem ki magam, teljesen normális vagyok. Mindegy, reménykedem, mert a tudomány fejlődése kiszámíthatatlan – mondja, nem túl nagy meggyőződéssel.