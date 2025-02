Szentmisét mutatnak be a magyar püspökök Ferenc pápáért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Erdő Péter bíboros vezetésével közös szentmisét mutatnak be hétfő este a budapesti Szent István-bazilikában a tüdőgyulladással kórházban kezelt Ferenc pápáért, csatlakozva a világegyházban már elkezdődött közös imádságokhoz.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek vezetésével közös szentmisét mutatnak be a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt Ferenc pápáért. A szertartást március 3-án, hétfő este 6 órakor tartják a budapesti Szent István-bazilikában – közölte az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye csütörtökön.

A közlemény szerint a magyar püspökök ezzel csatlakoznak a Rómában és a világegyházban már elkezdődött közös imádságokhoz. A szentmisére minden hívőt szeretettel várnak. Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye közleménye külön kiemeli Ferenc pápa 2023-as magyarországi látogatásának jelentőségét:

Meghatottan emlékezünk 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent ereklyéje, a Szent Jobb iránt

– írták.

A 87 éves katolikus egyházfőt csaknem két hete szállították kórházba tüdőgyulladás miatt. Ferenc pápa egészségi állapota már hetek óta aggodalommal tölti el híveit, hiszen a szentatyának a Gemelli klinikára szállítása előtt többször is abba kellett hagynia a miséjét, később vérátömlesztést is kapott, miközben Erdő Péter bíboros, hercegprímás levélben biztosította közelségéről a betegeskedő egyházfőt. Viszont a legutóbbi hírek már némi javulással kecsegtettek, a pápának ugyanis nyugodt éjszakái vannak már, és az állapota is enyhe javulást mutat.