Naponta tízezreket érint ez a változás, a BKK a közlekedők türelmét kéri

Már négy évvel ezelőtt is arról írtunk, hogy gyermekfej nagyságú darabok hullanak le a Flórián téri felüljárókról – amelyek az Árpád hidat kötik össze a Szentendrei úttal –, viszont akkor még azzal is sikerült tetézni a problémát, hogy senki nem foglalkozott a dologgal, pedig már Tarlós István regnálása idején is tudtak a problémáról, csak nem volt rá pénz. Akkor a Budapest Közút Zrt. úgy fogalmazott, hogy

a hidak dilatációs szerkezetei áznak, esős, hideg időben rendszeresen kitöredeznek, balesetveszélyt, károkat okozva. A támaszok, a fejgerendák és az előregyártott gerendákat megtámasztó rövid konzolok szintén áznak, a kilátszó acélbetétek erősen rozsdásodnak.

Az óbudai önkormányzat hárította magától a problémát, mondván, a „híd a főváros hatáskörébe tartozik”, míg a főváros azzal védekezett, hogy továbbra sincs pénz a felújításra, közbeszerzési pályázatot kellene kiírni, ráadásul a Csömöri út – Drégelyvár utcai közúti felüljáró felújítása is drágább, mint gondolták. Így a probléma tolódott egészen 2024 végéig – holott a felújítás víziók közösségi tervezéssel már 2019-ben elkészültek.

2024. december 16-án érkezett a hír, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese, a KM Építő Kft. aláírta a Flórián téri felüljárók felújításáról szóló vállalkozási szerződést, így 2025 első negyedévében megkezdődhet a felújítás, amely előreláthatólag egy évig tart. A szükséges anyagi hátteret a Fővárosi Önkormányzat biztosítja – ez 2,1 milliárd forint a kivitelezőnek, és 3 milliárd a teljes büdzsé –, amelynek nagy részét az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó, 2024 márciusának elején lezárult, maratoni hosszúságú perben visszaszerzett összeg jelenti.

A felújítás részletei

A BKK úgy nyilatkozott, hogy már nem tűrt halasztást a több mint 40 éves felüljárók felújítása, ugyanis a műszaki állapotuk rohamosan romlott: a szennyeződések és a nedvesség megviselték, a szerkezet a pillérek környezetében átázik, ez a betonacélok rozsdásodását és a betonfelületek tönkremenetelét okozza.

Egészen pontosan a felújítással a szakemberek

kicserélik az útpálya burkolatát;

kijavítják a vasbeton pályalemez hibáit;

teljes szélességében felújítják a szigetelést, megszüntetve a pillérek feletti átázások okát;

új vasbeton szegélyt építenek, amelyre szintén új, biztonságosabb szalagkorlátot szerelnek;

a hidak két végére új dilatációs szerkezetet és sarukat építenek be;

kijavítják a vízelvezető rendszeren, a hídfők kőburkolatain és a pillérek, fejgerendák, támfalak betonfelületein keletkezett hibákat, emellett

a régészeti leletek épségére is kiemelt figyelmet fordítanak.

Az előkészületi munkákat megelőző előkészületi munkákat már elvégezték, ugyanis február 10. és 13. között a Pacsirtamező utcában és az Árpád hídi felhajtókon burkolatjavítási feladatokat végeztek. A tényleges előkészület február 14-én indult meg, amikor is a kivitelező átvette a munkaterületet. Jelentősebb változásokra viszont március 1-től számíthatnak a járművezetők és a közösségi közlekedést használók, azt is mutatjuk, hogy pontosan milyenekre.

Az ideiglenes forgalomtechnika kialakításához kapcsolódó feladatokat öt ütemben végezte el a kivitelező. Február 14. és 28. között legfőképp csúcsidőn kívül, 9 és 15, illetve 19 és hajnali 4 óra között dolgoztak hétköznapokon és szombatonként. Az előkészítő munkák közé tartozott:

az ideiglenes táblák kihelyezése, a jelzőlámpák áthelyezése és a forgalomterelések burkolatjeleinek felfestése;

az útszegélyek elbontása és újak építése a sávbővítések miatt;

az útalap-betonozás és a kötőréteg-aszfaltozás,

a buszmegálló áthelyezése a Kiscelli utcánál.

Vitézy közbelép

Előzetesen azt kommunikálták, hogy a felüljárókat külön-külön újítják fel, tehát a forgalom – bár torlódásokkal és késésekkel kell számolni – zavartalanul fog működni egy–egy sávon. Először a déli felüljárót zárják le, majd ősszel következik az északi. A BKK szerint ezen idő alatt megsűrítik majd az 1-es villamos gyakoriságát, éppen ezért kérik az autósokat, hogy aki teheti, inkább válassza a tömegközlekedést, ugyanis a közúti forgalom nem lesz „élhető”.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője e mellé azt is szorgalmazza, hogy a 34-es és 106-os buszok járatait is sűrítsék – hiszen már most is zsúfoltak sokszor –, hogy Kaszásdűlő, Rómaifürdő és Csillaghegy lakói számára versenyképesebb legyen a közösségi közlekedés a korlátozások idején. A BKK viszont alapból nem tervezett ilyesmit, annyit viszont közöltek, hogy meghosszabbították a Szentendrei út buszsávját.

Vitézy Dávid szerint „ha a BKK komolyan gondolja, hogy az autósokat szeretné meggyőzni legalább a Budapesten belül induló utak esetén a váltásról″, akkor indokolt ezeknek a ma 12–15 perces követésű járatoknak a sűrítése.

A javaslatot megküldtem a BKK vezérigazgatójának, akit arra kértem, hogy a következő, február 24-i Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésén számoljon be a tervezett közösségi közlekedési intézkedésekről a Flórián téri felüljáró lezárása kapcsán

– fogalmazott Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője később arról számolt be, hogy a Közlekedési Bizottság elnökeként benyújtott javaslatát a bizottság elfogadta, tehát a BKK ezzel a plusz intézkedéssel kibővíti majd a március 1-től induló felújításhoz kapcsolódó menetrendi változásait.

Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, korábbi óbudai polgármester szintén kiemelte, hogy a Fővárosi Közgyűlés foglalkozzon érdemben a III. kerület problémáival – bár volt egyéb teendőjük is. Erre egy 5+1 pontból álló listával készült, melynek a harmadik pontjaként szerepel, hogy a Közgyűlés vállaljon felelősséget „a Flórián tér – 2019-ben közösségi tervezéssel elkészült – tervére (…), hogy a kivitelezést legkésőbb 2026 januárjában elkezdi.”

Autóval csak óvatosan

Ha már a közlekedési változásoknál tartottunk, akkor nézzük is, hogy milyen módosításokra számíthatnak az Óbudán közlekedők, ugyanis módosításokból van bőven, akár kerékpárral, akár autóval, akár tömegközlekedéssel vetődnénk a Flórián tér felé. Kezdjük mindjárt az autósokkal, hiszen a legnagyobb változás őket érinti.

Amint írtuk, először a déli, majd ősztől az északi felüljárót zárják le, így az egyiken mindig biztosított lesz a forgalom egy–egy sávon, viszont ez jelentősen növeli majd a naponta áthaladó autók százainak, ezreinek eljutási idejét. Ugyanakkor a Szentendrei út felől az Árpád híd, illetve Pest felé haladóknak új, kétsávos forduló létesül a Pacsirtamező utcában segítségképpen – bár ez sem fog sokat gyorsítani az áthaladáson.

Március 1-jén, szombat hajnalban lezárják a déli felüljárót (amin jelenleg még Pest felé halad a forgalom), az északira terelik az autókat, a felüljárón Pestre tartó forgalom „visszavezetése” pedig a Szentlélek tér villamosmegálló után, a villamospálya keresztezésével, jelzőlámpás szabályozással történik. A BKK arra figyelmezteti a sofőröket, hogy ne ragadjanak a villamossíneken, mert akadályoznák a kötöttpályás forgalmat. A cég így összegezte a legfontosabbakat:

A Szentendrei útról az Árpád híd, illetve Pest felé

A Szentendrei úton Pestre közlekedők a Pacsirtamező utcában ideiglenesen kialakított visszafordító segítségével – két sávon – is felhajthatnak az Árpád hídra. A BKK kéri az autósokat, hogy ha már a felüljáró felhajtójánál nehezebb haladást észlelnek, akkor a felüljáró helyett a Flórián téri csomópont után kialakított visszafordítón keresztül hajtsanak fel a hídra.

Elkerülve a felüljárónál várható torlódásokat, Észak-Buda felől érdemes a Megyeri hídon át megközelíteni a belvárost.

A Szentendrei úton érkezőknek fontos információ, hogy a városközpontba tartó buszsávot ideiglenesen meghosszabbítják a Flórián térig.

Az Árpád híd, illetve Pest irányából a Szentendrei útra

A déli felüljáró lezárása miatt Pest felől – Szentendre irányába – egy sávval csökken a közúti kapacitás, és ugyancsak torlódás várható.

Ugyanakkor a Szentendre felé haladók vagy a felüljáró alatti csomóponton keresztül közlekedhetnek, vagy választhatják a Megyeri hidat is az úti céljuk eléréséhez.

A Bécsi út felől a Szentendrei útra

A Bécsi út felől a Flórián térnél megszűnik a közvetlen balra kanyarodási lehetőség a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai új, ideiglenes visszafordulón keresztül elérhető lesz.

Inkább a tömegközlekedés?

A BKK külön kéri az autósokat és az agglomerációból érkezőket vagy oda tartókat, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést (ezen belül is a nagykapacitású kötöttpályás járatokat), így ennek érdekében több változást is eszközölnek – a már fentebb említett meghosszabbított buszsávot és a sűrített járatokat például. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a kötöttpályás és a közúti közösségi járműveket választóknak nem kell forgalmi korlátozásokra számítaniuk.

A korszerűsítés őszig tartó első ütemében március 1-től az Észak-Buda felől érkező buszjáratok esetében – ilyen a Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai busz – változik az útvonal és a menetrend. A 34-es és a 106-os buszok (sűrített menetrenddel) Pest felé tartó utasai a Flórián tér megállóban leszállva átszállhatnak az 1-es villamosra. Pontosabban:

Kötöttpályás járatok

A felüljáró alatt közlekedő 1-es és az 1A villamos folyamatosan jár; a villamosokat érintő korlátozás csak az iskolaszüneti időszakokban várható, ekkor a BKK gondoskodik a szükséges autóbuszos pótlásról. A felújítás alatt érdemes a Bécsi út felől, valamint Pestről Buda felé is az 1-es és az 1A villamost választani, amelyet a BKK március elejétől sűrűbben közlekedtet a legforgalmasabb időszakokban.

Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös HÉV igénybevétele javasolt: a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosokra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni.

Az agglomerációból érkezőknek az elővárosi vasútvonalak jelentenek még alternatívát.

Autóbuszjáratok

Az Észak-Buda felől érkező buszjáratok esetében változik az útvonal és a menetrend: a Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok a Szentlélek tér, illetve Pest felé nem a felüljárón, hanem a Szentendrei úton ideiglenesen meghosszabbított, új buszsávban haladva, a Pacsirtamező utcánál kialakított visszafordítón közlekednek majd, ezért a menetidejük várhatóan hosszabb lesz.

A BKK olyan tartalékautóbuszokat irányít a térségbe, amelyek szükség esetén a 34-es és a 106-os autóbusz legforgalmasabb szakaszán azonnal forgalomba tudnak állni.

A 34-es, a 106-os, a 901-es és a 918-as buszok Pest felé nem érintik a Szentlélek tér megállóhelyet, viszont ideiglenesen megállnak majd a bevásárlóközpont melletti, Flórián tér megállóban. A BKK itt javasolja az átszállást a 34-es és a 106-os buszok utasainak az 1-es villamosra, amely csúcsidőben megbízhatóan és sűrűbben közlekedik.

A 9-es, illetve a Bécsi út felől a 137-es, a 218-as és a 237-es, valamint Buda felé a 34-es és a 106-os autóbusz is változatlanul közlekedik.

A buszforgalom segítésére a BKK ideiglenesen meghosszabbítja a Szentendrei úton a városközpontba tartó buszsávot a Flórián térig, valamint a Kiscelli utcánál kialakított egy fordulót, amely megkönnyíti az észak felől érkező buszok Pest felé tartó közlekedését. Mivel a déli híd lezárása miatt a felüljárón nincs lehetőség önálló buszsáv kialakítására, ez biztosítja, hogy a közösségi közlekedés zavartalanabbul működhessen, de érdemes így is megnövekedett utazási idővel számolni.

Környezetbarátoknak

A kerékpárral közlekedőknek nem kell jelentős forgalmi változásokra készülniük, mert a Flórián téri kerékpárút-átvezetés a Tavasz utca és a Vörösvári út között a déli híd március 1-jei lezárása után is használható, valamint a BKK két új Mol Bubi gyűjtőállomás kialakításával segíti a térségben közlekedőket.

Ezeknek köszönhetően javulnak a környéken a kerékpározás feltételei, és tovább javul a közbringarendszer lefedettsége. A BKK kiemelte, hogy akinek lehetősége van rá, bátran vegye igénybe a kerékpáros közlekedést, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Nézzük részletesen, hogy milyen kisebb változásokra számíthat, aki a környezetbarát, kétkerekes megoldást választja:

A kerékpáros közlekedést érintő tudnivalók

A Flórián téren 2023-ban elkészült, felüljárók alatti kerékpárút-átvezetés a Tavasz utca és a Vörösvári út között a felújítás ideje alatt is használható. Az átvezetésnél időszakosan előfordulhatnak forgalomtechnikai beavatkozások, de a kétirányú kerékpározási lehetőség folyamatosan biztosítva marad.

Az Árpád hídi kerékpárút, illetve az Árpád fejedelem úti kerékpársáv, valamint a Vihar utca, Raktár utca térsége közötti közlekedésre a BKK a Kórház utca–Miklós utca–Raktár utca útvonalat javasolja a Szentendrei út keresztezésére. Ezen a szakaszon a 2024-ben kialakított kerékpársáv-átvezetések is segítik a kerékpárral közlekedőket.

A Váradi utca térségéből a belváros felé a BKK továbbra is a Zápor utca, illetve San Marco utca–Nagyszombat utca útvonalon kijelölt kerékpáros útvonalat javasolja.

A felújításról, valamint az ahhoz kapcsolódó lezárások és terelések részleteiről ezen a folyamatosan frissülő oldalon lehet tájékozódni, illetve a BKK Info is mindennap megosztja az aktuális tudnivalókat.

(Borítókép: A Flórián téri felüljáró. Fotó: BKK)