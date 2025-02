„Peterson már több alkalommal is járt fővárosunkban, és számos nyilatkozatában méltatta a magyar kormány családpolitikáját. Legutóbb a londoni ARC konferencián beszélt elismerően Magyarországról, ahol kiemelte, hogy az állam nagy erőfeszítéseket tesz a demográfiai fordulat elősegítéséért” – közölte Orbán Balázs, hozzátéve, ő ott lesz május 12-én a Papp László Sportarénában, és azt ajánlotta, hogy mások se hagyják ki Peterson előadását.

A klinikai szakpszichológus valóban jó kapcsolatokat ápol a magyar kormánnyal, 2019-ben Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta, a Magyar Nemzetnek adott interjújában többek között azt mondta, hogy Orbán Viktor megpróbálja visszaadni a magyar kultúra metafizikai megalapozottságát.

– vélekedett Peterson.

2022-ben a klinikai szakpszichológus a torontói otthonában fogadta Novák Katalin köztársasági elnököt, aki korábban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozatával tüntette ki. 2023 szeptemberében is találkoztak, amikor Peterson a Budapesti Demográfiai Csúcson tartott előadást.

A Mandinernek adott interjúban azt mondta, hogy Novák Katalint elég jól ismeri, és nagyra tartja a magyar családpolitika miatt. Arra a kérdésre válaszolva, hogy mit gondol, miért van rossz híre Magyarországnak a nyugati médiában, kifejtette:

Mert így praktikus nekik. Mindig jól jön, ha valamivel folyamatosan riogatni lehet az embereket, ha démonizálni lehet valakit. Európának is kell egy olyan mumus, mint Donald Trump, és erre a szerepre Orbán Viktort jelölték ki. Olaszország miniszterelnökét is kipécézték maguknak, de Giorgia Meloni annyira népszerű Európa-szerte, hogy ez nem vált be. Orbán viszont jól hozza a főgonoszt, a féleszű balosoknak még jól is jön, hiszen az ő kezükben van a legtöbb sajtótermék.