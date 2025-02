Orbán Viktor: Addig nyújtózkodok, ameddig a fizetésem ér

Mint arról az Index is beszámolt Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután Veszprémben tartott beszédet a CODE Digitális Élményközpont megnyitóünnepségén. Beszédében szót ejtett Brüsszelről és a liberálisokról is, de kifejtette, hogy a kormány mennyi pénzt adott 2023-ban Veszprémnek, megemlítette az adócsökkentést, majd kijelentette, a háborúnak vége van, és a magyar labdarúgás is szóba került.

A kormányfő ezt követően a Pannon Egyetemen vett részt egy beszélgetésen a diákokkal, ahol a Telex A dinasztia című dokumentumfilmről kérdezte Orbán Viktort, de a családja vagyoni helyzete is szóba került. A miniszterelnök saját elmondása szerint nem látta a róla és családjáról készült filmet.

Mint mondta, nem foglalkozik semmilyen gazdasági üggyel, az egyetlen amire koncentrál, az a munkája. Senkivel sem beszél meg üzleti kérdéseket – még családtagjaival sem – , mivel ő a saját lábán áll.

Addig nyújtózkodok, ameddig a fizetésem ér

– emelte ki Orbán Viktor.

Hangsúlyozta, hogy a saját életéről tartozik egyedül elszámolással, s azt szívesen meg is teszi. Mivel már harmincöt éve áll a nyilvánosság előtt, kinyitott könyv az élete, és mindenki tud róla mindent.

Minden egyes forintról amit kerestem, elszámoltam, van vagyonbevallásom, tisztán állok minden magyar választópolgár előtt

– nyilatkozta a miniszterelnök.