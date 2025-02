Orbán Viktor: A háborúnak vége van

Március elsején nyitja meg kapuit a CODE Digitális Élményközpont, az Index viszont meghívást kapott a komplexum február 27-i átadóünnepségére, így szerkesztőségünk az elsők között tekinthette meg a szórakoztatás jövőjének szánt intézményt.

Az új komplexum kulturális és gazdasági jelentőségét mi sem mutatja jobban, hogy a sajtót Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kísérte végig az előadáson, az élményközpontot felavató nyitóbeszédet pedig Orbán Viktor miniszterelnök tartotta meg az épület szívének számító, Hexagon névre keresztelt előadóban, és a helyszínen jelen volt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója is. A hatoldalú terem falaira Veszprém látképét vetítették. Igaz, ez a háttér a megnyitó kezdetén átalakult, és a CODE színeiben pompázott.

A himnusz eléneklése után lépett színpadra Porga Gyula, Veszprém polgármestere, aki kifejtette, a város 2030-ig tartó stratégiájának célja, hogy Európa legélhetőbb városa legyen.

– fogalmazott a városvezető, aki megemlítette, hogy az elmúlt években számos rozsdaövezetet felszámoltak, és hozzátette, hogy az épület, amelyet csütörtökön átadtak, egy már használaton kívüli épület újjáélesztéseként jött létre.

Hangsúlyozta, a digitális élménypark nem tucatjelenség, hanem Közép-Európában is egyedülálló, és az intézmény kulturális, gazdasági és technológiai közösségeket létrehozó „mágnes lesz a városban”.

A polgármester után Orbán Viktor állt a pulpitus mögé, aki azzal indított, hogy kevés városnak van olyan történelme, mint Veszprémnek, hiszen mégiscsak királynék járták az utcáit.

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a veszprémiek tudják csak igazán, hogyan kell konzervatív módon leleményesnek lenni, ezért az olyanok, mint ő, vagyis akik nem veszprémiek, azok ide jönnek leleményességet tanulni.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a furfang, a kreativitás és a leleményesség mindig is jelen volt a magyar néplélekben, elég csak Mátyás királyra gondolni. Kiemelte, nincs az az abszurd helyzet, amit a magyar ne tudna megoldani „egy kis furfanggal”.

– tette hozzá a miniszterelnök, aki megjegyezte, bár az intézmény megnevezése nem túl furfangos, az épület annál inkább.

A miniszterelnök megemlékezett arról, hogy 2023-ban, amikor Veszprém és környéke Európa Kulturális Fővárosa lett, akkor vérre menő harcot folytattak Brüsszellel, de a végeredmény azt mutatja, létezik sikeres uniós–magyar együttműködés. Igaz, a siker annak köszönhető, hogy az unió szabad kezet adott a magyaroknak.

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő azonban nem feledkezett el a 2023-as év anyagi vonzatairól sem, és kiemelte, a 365 napig tartó programsorozatra, valamint az azzal járó fejlesztésekre 72 milliárd forintot adott a kormány.

– viccelődött Orbán Viktor, aki beszédében kiemelte az általa nemrég bejelentett adókedvezményeket is.

Az uniós kapcsolatok vonalán maradva Orbán Viktor elmondta, Magyarország sokszínű, toleráns és büszke, Brüsszel pedig egyre inkább zárványos és elszigetelt. Szerinte mi tudjuk, hogy az európai nemzetek szabadsága nem gátja, hanem motorja az Európai Uniónak, és Magyarország sikerének titka mindig is az volt, hogy itt emberek találkoznak, együttműködnek és összetartanak jóban-rosszban, egészségben, betegségben.

„Magyar lélekre ma is nagy szükség van, sőt. Ugyanis az egész világ átalakulóban van, mindenkinek újra ki kell jelölnie és el kell foglalnia a saját helyét az új világban, ha tudja. A liberálisok szerint például eljött a világvége. Ebből annyi igaz, hogy a liberális világnak tényleg vége” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök úgy látja, a teljesítmény számít igazán, valamint a munka, a tehetség, a szorgalom, és a mostani helyzetben minden nemzet dönthet saját sorsáról.

A háborúnak vége van, 2025 lesz a béke első éve. Nem is jöhetne jobbkor. Új év, új időszámítás, új esély. Most lehet, és most kell bátran és nagyban folytatni. Most jött el az ideje, hogy megpróbáljuk azt, amire már régóta készültünk, például megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentését