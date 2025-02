Pride-ügyben üzentek Orbán Viktornak, Gulyás Gergelynek és Lázár Jánosnak

A Párbeszéd – Zöldek társelnöke szerint bármit is mond Orbán Viktor, Gulyás Gergely vagy Lázár János, előbb-utóbb az egyenjogúsági mozgalmak mindig győznek. „Csak megszűnt a jobbágyság. Csak kaptak a munkások jogokat. Csak kaptak a nők választójogot. Csak leszünk mi is egyenlőek. A történelem a mi oldalunkon áll” – írta Barabás Richárd a Facebook-oldalán a Pride betiltásával kapcsolatban.

A párbeszédes politikus, aki egyúttal fővárosi képviselő, a szerdai Fővárosi Közgyűlésen elmondott beszédéből idézett:

A Pride nekem – és sok százezer magyarnak – nem egy szimpla hétvégi program, hanem az a hely, az a közeg és az a rendezvény, ahol végre egyenlőnek érezhetem magam. Ezért fogok vele vesződni, akárhányszor mondja a miniszterelnök, ne tegyem. Sőt: minél többször mondja, hogy ne tegyem, annál jobban igyekszem majd.

Szerdai napirend előtti felszólalásában Barabás Richárd azt is kijelentette, hogy békepárti és meleg, utóbbival kapcsolatban megjegyezte: van fogalma arról, milyen melegként felnőni Magyarországon,

milyen találkozni a ki nem mondott társadalmi elvárásokkal, a lesütött szemekkel, pusmogásokkal, ellenséges tekintetekkel.

Kiállását csütörtökön azért ismételhette meg a párbeszédes politikus, mert Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: a miniszterelnök közölte az álláspontját a Pride-ről az évértékelőn, és ebből az következik, hogy abban a köztéri formában, ahogy a rendezvény eddig megrendezésre került, nem lesz többet. Magyarázata szerint a kormány szándéka egyértelműen a gyermekvédelem, és úgy gondolják, hogy „a belvároson átmasírozó Pride-ot nem kell az országnak eltűrnie”.

Csütörtökön Lázár János miniszter a Facebook-oldalán leszögezte: „A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani!” Azt is írta, szerinte mindig világosan fogalmazott, a magánélet szent és sérthetetlen, a hálószobában mindenki azt csinál, amit akar, „a Pride azonban közügy, megbotránkoztat és provokál, amit a gyermekek védelmében mihamarabb be kell tiltani”. A miniszter hozzátette: „a meleglobbit pedig ideje visszaszorítani.”

A hozzászólók között Orbán Viktor is felbukkant, aki csupán annyi közölt a betiltás melletti állásfoglalásra válaszolva, hogy „Be bizony! Világos beszéd.”