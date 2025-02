Össztüzet zúdít a főispán Karácsony Gergelyre, még per is lehet belőle

A Fővárosi Közgyűlés szerdán elutasította a mintegy 50 milliárd forintot érintő, a szolidaritási hozzájárulás befizetéséről szóló törvényességi felhívást. Karácsony Gergelyék a szolidaritási hozzájárulás mértékét vitatják, az ügyben per is indult, az ítélet alapján 6 milliárd forintnyi kamat a fővárost illet.

„A szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie, nem csak a 842 településnek, hanem a fővárosnak is. Sajnálom, hogy az a döntés született, hogy a törvényességi felhívásunkat nem fogadta el a közgyűlés” – utalt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére Sára Botond, aki kockázatot is lát a döntésben. Mert ugyan „most nem is fizetik be, de előbb-utóbb be kell”, a főispán pedig reméli, hogy addig „nem tapsolják el a pénzt”, és rendelkezésre áll majd az 51 milliárd forint.

Jogszabályellenes a fővárosi költségvetés, hiszen nem tartalmazza azt az 51 milliárd forintot, amit a szegény településeknek nyújt az állam. Nem maradt más lehetőségünk, mint hogy a Kúriához fordulunk annak érdekében, hogy a jogszabálysértő állapot megszűnjön, és a szegény települések megkapják a forrásokat

– közölte a főispán.

Szabadságolhat-e a főpolgármester?

Szintén a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének napirendi pontjai között szerepelt a főpolgármester idei szabadságának ütemezése. Szepesfalvy Anna kormánypárti képviselő felvetette: „Főpolgármester úrnak nincs helyettese. Hogyan szeretne szabadságra menni?”

„Lehet, hogy addigra lesz” – kontrázott Karácsony Gergely, hozzátéve: a szabadsága alatt is tud intézkedni, van elektronikus aláírása, de az elmúlt években egyébként sem volt annyit szabadságon, hogy valakinek át kellett volna vennie ezt a feladatot. A város működőképességét nem fogja kockáztatni.

Sára Botond szerint jogilag nincs akadálya a főpolgármester szabadságának, viszont kíváncsi arra, hogyan működik Karácsony Gergely távolléte alatt a város.

Úgy látszik, hogy a közgyűlés ezzel nem foglalkozik, elengedték Karácsony Gergelyt szabadságra, ha jól látom, 44 munkanapra ebben az évben, ami két hónap. A jogszabály nem véletlenül írja elő, hogy a főpolgármesternek legalább egy helyettesének lenni kell a közgyűlési tagok közül, hiszen amennyiben távol van, szabadságra megy, valakinek meg kell hoznia a napi operatív döntéseket, és alá kell írnia azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek a mindennapi működéshez szükségesek

– jelezte a főispán, hozzátéve: „Nemcsak jogszabályellenes az, hogy nincs főpolgármester-helyettes, hanem veszélyezteti a város működését is. Nem véletlenül fordultunk bírósághoz, hiszen szeretnénk ezt a jogellenes és a város működését veszélyeztető állapotot megszüntetni”.