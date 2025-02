Hétszáz gyermek fájdalmát enyhítette a VR-szemüveg a Bethesdában

A Bethesda Gyermekkórház a One Alapítvány támogatásával új módszerrel csökkenti a gyermekek szorongását a kezeléseknél. VR-szemüveggel, virtuális játékkal nyugtatják meg a kisebbeket a diagnosztikai eljárások, beavatkozások előtt. Eddig már 700 gyermeknél alkalmazták a stresszoldó fájdalomcsökkentő módszert, további eszközökkel, tudásközpontok létrehozásával és pszichológusok önkéntes mentorprogramjával bővítik a kezdeményezést.

A korai életszakaszban átélt fájdalomélmények akár hosszan tartó következményekkel járhatnak. A felnőtt lakosság körülbelül 20 százalékát érintő tűfóbia például a gyermekkorban átélt tűszúrás okozta félelemből, fájdalomból és stresszhelyzetből alakulhat ki, ami miatt idősebb korban sokan ritkábban vagy egyáltalán nem mennek el bizonyos orvosi vizsgálatokra – mutatott rá a Bethesda Gyermekkórház pszichológusa, Székely Ilona Zsófia.

A klinikán is alkalmazott VR-technológia rendkívül hatékonyan képes csökkenteni az orvosi vizsgálatok okozta stresszt és fájdalomérzetet, amit nemzetközi kutatások is alátámasztanak. Egy amerikai kutatásban megállapították, hogy égési sérülést szenvedett gyermekeknél kötéscserekor 27–44 százalékos fájdalomcsökkenést figyeltek meg, amikor VR-szemüveget használtak.

Major János, a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója által is jegyzett Fájdalomkezelő kisokos kiadvány kis betegeiknek és szüleiknek nyújt támogatást, mindez most tudásközponttal bővül ki. A nemzetközi adatokat is figyelembe véve az orvosigazgató szakmai vezetésével a One Alapítvánnyal együttműködve dolgozták ki a klinikán a VR-technológia gyermekgyógyászati alkalmazását.

A Magyarországon egyedülálló komplex program nemcsak a gyermekek kórházi élményét teszi kevésbé stresszessé, hanem hosszú távon is hozzájárul a kezelési eredmények javításához. A mögöttünk álló időszak tapasztalatai ugyanis azt mutatták, hogy az eszközök fájdalommentesebbé tették az orvosi vizsgálatokat, aminek köszönhetően a vizsgálatok is könnyebben és sok esetben nagyobb hatékonysággal végezhetők el

– mondta Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Mint kiderült, a gyermekkórházban már nemcsak alkalomszerűen és kísérleti jelleggel használnak VR-szemüveget, hanem több területen, szervezett keretek között, pszichológia szakos önkéntesek bevonásával is. Állandó rendszerességgel jelenleg a vérvételi, belgyógyászati, sebészeti és gyógytornaosztályokon használják, emellett alkalomszerűen ultrahangos vizsgálatok során is alkalmazzák. A program során az önkéntesek folyamatosan monitorozzák az eszközöket használó gyerekek egészségügyi élményét, valamint visszajelzést kérnek a szülőktől is, közlésük szerint az eredmények tükrében finomhangolják a módszert.

„A One Alapítvány elkötelezett amellett, hogy innovatív technológiák alkalmazásával valós, kézzelfogható segítséget nyújtson. A »VR-technológiával a fájdalomkezelésben« program is ennek a szellemiségében született meg néhány éve, amelynek elindításával az volt a célunk, hogy digitális eszközökkel, illetve vállalatunk tapasztalataival támogassuk a Bethesdában dolgozó szakorvosok munkáját. A program eddig közel 700 gyermeknek tette fájdalommentesebbé az orvosi vizsgálatokat és beavatkozásokat, ezek az eredmények pedig megerősítettek bennünket abban, hogy érdemes folytatni és bővíteni a kezdeményezést a Bethesda Gyermekkórház tapasztalatai és szakmai iránymutatása mentén” – mondta Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója.

A Bethesda Gyermekkórházban tervezik, hogy az új eszközökkel kiterjesztik a módszert más orvosi szakterületeken is. A tudásközpontban az eddig elért tapasztalatok dokumentálása mellett a tudástranszfert is lehetővé teszik akár más intézmények számára is. Mint kiemelték, a VR-program már tavaly elismerést kapott a felelős vállalati kezdeményezések között: az „Effekt 2030 – Az ESG-megoldások díja” pályázaton „Társadalmi innováció” különdíjban részesült.

(Borítókép: One Magyarország)