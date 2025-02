Karácsony Gergely biztos benne, hogy idén is lesz Pride

„Bárki bármit mond, Budapestben, ebben a sokszínűségére büszke, szabad városban idén júniusban is lesz örömünnep, lesz szeretetünnep, lesz szabadságünnep, vagyis lesz Pride” – írta Karácsony Gergely Facebook-oldalán. A főpolgármester közölte, hogy már készülődnek a felvonulásra, aminek a megtartása annyira magától értetődő, „mint két ember szerelme”.

Karácsony Gergely a Pride betiltásával kapcsolatos kormányzati narratívát lejárató kampánynak tekinti, amit szerinte az országban sokasodó problémák váltanak.

Budapesten pontosan tudjuk, hogy amikor mindenki egyenlő bánásmódban részesül, amikor mindenki emberi méltósága, hite, vallása, meggyőződése, orientációja tiszteletben van tartva, akkor beszélhetünk szabadságról

– írta a főpolgármester, bejegyzéséhez pedig több képet is csatolt, amint a Pride szervezőivel egyeztet.

A HVG szúrta ki, hogy Lilu is reagált az Instagram-oldalán egy 24 óra után eltűnő sztoriban Gulyás Gergelynek.

De szokott. És nagyon jól érezte magát. »Ilcsi 2 gyermek édesanyja«

– írta a műsorvezető a kancelláriaminiszter azon mondatára, hogy „családos ember a Pride közelébe nem szokott menni”.

Orbán Viktor február 22-én tartott évértékelő beszédében lengette be először, hogy betiltják, korlátozzák a Pride-ot. A miniszterelnök a szervezőknek üzent, hogy „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”. A kijelentése nagy vihart kavart, a felvonulás szervezői pedig még aznap kiadtak egy közleményt, amiben azt írták, hogy „már sokszor próbálták elhallgattatni az LMBTQ-közösség tagjait, de ez most sem fog sikerülni”.

A szerdai Fővárosi Közgyűlés alkalmával a párbeszédes Barabás Richárd is felszólalt a témában, a képviselő azt mondta, „a Pride az a rendezvény, ahol végre egyenlőnek érezhetem magam”. A politikus a felszólalásában fontosnak tartotta kiemelni, hogy ő maga is meleg, ezért a felvonulással továbbra is „vesződni fog”. Ezután ismét a kormány térfelén pattogott a labda, Lázár János pedig egy „a Pride-ot mihamarabb be kell tiltani!” mondattal üzent a Facebookon. Az építési és közlekedési miniszter posztja alatt pedig feltűnt maga Orbán Viktor, aki előbb csak annyit írt, hogy „be bizony”, majd később kommetjéhez hozzáfűzte a„világos beszéd” kiegészítést.