Petíciót indítottak azért, hogy ne kerülhessen szabadlábra a lúgos orvos

„Egy ilyen szörnyeteget nem engedhetünk a társadalomba vissza! Erikát egész életére megcsonkította az elkövető. Az elkövetőnek is egész életére vonatkozzon inkább a büntetés.” – fogalmazott az egyik aláíró.

Tóth Enikő, az aHang kampányigazgatója és a petíció indítója elmondta, az elmúlt években egy petíciót sem írtak alá ilyen rövid időn belül ilyen sokan. Több közéleti személy is a tiltakozó petíció aláírására is buzdította követőit, köztük Mérő Vera és Péterfy-Novák Éva is – közölte lapunkhoz eljuttatott közleményében a szervezet.

Az aHang a jövő hét elején személyesen fogja elvinni a Fővárosi Törvényszéknek a több tízezer aláírást és a petíciójukat.

2020 óta a törvényi változások miatt fel sem merülhetne az, hogy feltételes szabadságra bocsássanak egy olyan elkövetőt, mint Bene Krisztián. A túlélők szemen köpése és megfélemlítése, ha feltételes szabadságra bocsátják Bene Krisztiánt. Vérlázító, hogy mindez nem sokkal azután történik, hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett a nők elleni erőszak minden formájával szemben. A magyar intézményrendszer újra és újra megmutatja: semmit nem tesz az erőszak áldozataiért, a túlélőkért

– foglalta össze Tóth Enikő. A petíció átadása és az azzal egybekötött sajtótájékoztató várhatóan kedden lesz.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a 06-1-267-4900 telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.