A Fővárosi Törvényszék első fokon 20 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki 5 éve úgy megverte főbérlőjét, hogy belehalt. Az elkövető cselekményét a bíróság kétszeresen is minősülő emberölésnek találta. Az ítélet ellen az ügyészség, valamint a vádlott és védője is fellebbez.

Első fokon 20 év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék V. Róbertet, aki még 2020 júniusában halálra verte párja idős főbérlőjét. A vádlott tettében két minősítő körülményt is megállapítottak: a bűncselekményt különös kegyetlenséggel, és idős koránál fogva védekezésre képtelen személy sérelmére követte el.

Az ügyészég indítványában életfogytiglani fegyházbüntetést kért a férfira azzal, hogy leghamarabb 30 év múlva szabadulhasson feltételesen.

Az elkövetés idején a negyvenes éveiben járó V. Róbert párjával az idős férfitől bérelték albérletüket, aki a vádirat szerint többször szexuálisan közeledett a vádlott élettársának tinédzser korú lányához. Ezekről V. Róbertnek is volt tudomása, aki ezért nehezményezett is a főbérlőre. Az elkövetés napján felment az idős férfi lakására, ahol beszélgettek, közben a vádlott alkoholt is fogyasztott, majd kegyetlenül bántalmazta a védekezésre képtelen nyugdíjast. A vádirat szerint órákon át, ököllel, fahasábbal, laptoppal verte, a földön rugdosta, megtaposta tehetetlen áldozatát, akinek a testén összesen 40 sérülést azonosítottak, ezek közül a szakértői vélemény szerint csak néhány keletkezhetett védekezésből.

A cselekményét egy időre megszakította és magához vette az idős férfi bankkártyáját, amivel először egy helyi boltban próbált magának cigarettát és ízesített sört vásárolni. Az eladónak gyanús lett V. Róbert véres ruházata és zavart viselkedése, ezért nem engedte a tranzakciót. Ezt követően pénzt próbált felvenni a kártyáról, de nem járt sikerrel, ezért visszament a lakásba és folytatta az idős áldozat bántalmazását.

Az elkövetés közben több alkalommal kiment az ingatlanból és őrjöngött, bedörömbölt a szomszédokhoz és rázta a folyosó ajtaját. Az egyik lakó értesítette a gondnokot, aki a házba benézve vette észre a földön fekvő áldozatot, ezt követően értesítette a rendőrséget. V. Róbertet a helyszínen elfogták a rendőrök, de a nyugdíjas férfi életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni.

Az vádlott terhére súlyosító körülményként értékelték, hogy korábban is volt már büntetve. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy az elkövetés idején is egy másik erőszakos bűncselekmény miatt kirótt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt. A törvényszék ugyanakkor felmentette az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás vádja alól, mivel nem találták kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy a próbálkozásokat jogosulatlanul hajtotta végre.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség, valamint a terhelt és védője is fellebbezést jelentettek be.