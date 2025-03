„Ocsmány módon viselkedik Trump” – az ellenzék máshogy látta a Trump–Zelenszkij-találkozót, mint a kormány

Ahogy arról beszámoltunk, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozója idő előtt véget ért. A felek nyilvánosan, az újságírók előtt folytattak feszült vitát. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az ukrán elnök nem áll készen a békére.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy kommentálta a találkozót, hogy

az erős emberek békét teremtenek, a gyengék háborút. Ma Trump elnök bátran kiállt a béke mellett. Még akkor is, ha ezt sokaknak nehéz volt megemészteni. Köszönjük, elnök úr!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanatának nevezte Donald Trump béke melletti kiállását.

Több magyar ellenzéki politikus viszont máshogy értelmezte az eseményeket.

Gyurcsány Ferenc: Trump elnök maga volt az emberi rossz megtestesítője

Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán kijelentette: „Ocsmány módon viselkedik Trump. Jó azt hinni, hogy a világ alapvetően jó, és ha talán most ez nem is látszik, valahol ott, a dolgok, az események, a történések mögött ott van a szépség, a becsület, a tisztesség, csak meg kell találni. Jó hinni, hogy mi a jók közé tartozunk, akkor is, ha esetleg még nem érkeztünk meg, ha még tévelygünk, de szeretnénk mi is jók lenni, a jók közé tartozni. Rossz találkozni a rosszal. Tegnap sikerült”.

Trump becstelenül, embertelenül, megalázóan bánt egy nép vezetőjével, olyan nép képviselőjével, amely az életéért küzd, mert egy gyilkos hatalom megtámadta. Trump elnök maga volt az emberi rossz megtestesítője

– vélekedett a Demokratikus Koalíció elnöke, hozzátéve: „Mi nem ilyenek vagyunk. Nem ilyen világot, nem ilyen vezetőket akarunk. Ha eddig nem látták benne az ördögit, ha azt hitték, hogy csak egy udvariatlan, rámenős, erőszakos ember, ha nem vették észre, hogy valójában mi lakozik benne, akkor most itt van, tegnap megmutatta igazi énjét. A holnap sötétsége onnan érkezett meg, ahonnan a legkevésbé vártuk. A fényt csak a sötétben lehet látni. Szikrázó napsütésben nem tűnik fel a világosság. Eljött az idő, hogy becsüljük a fényt”.

Dobrev Klára: Ami tegnap történt a Fehér Házban, az szó szerint történelmi fordulópont

Dobrev Klára szerint

ami tegnap történt a Fehér Házban, az szó szerint történelmi fordulópont – sajnos a lehető legveszélyesebb és legszomorúbb értelemben. Trump és alelnöke olyan förtelmes szégyent hozott saját magára és az amerikai népre, amilyet elképzelni sem tudtunk. Ezt a viselkedést, ha az utcán látnánk, visszataszító alpáriságnak tartanánk. De a történelem megtanított minket arra, hogy a politikában egymás megalázása előbb-utóbb agresszióhoz vezet.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője úgy látja, „ez nem Trump egójáról szól, sőt nem is az Egyesült Államok szerepéről. Ez már a mi hétköznapi életünket veszélyezteti. Amerika az elmúlt évtizedekben az európaiak és a demokrácia kérdés nélküli szövetségese és védelmezője volt. Ezt árulta el tegnap Trump és Vance alelnök – olyan gátlástalan és embertelen módon, amilyet még nem láttunk. Életek helyett kizárólag a saját profitjukat védve próbálták megalázni az ukrán elnököt. Ez az új amerikai hozzáállás, és nekünk meg kell értenünk, hogy a következő négy évben Európa nem számíthat Amerika szövetségére, mert ott most négy évig nem az életek és a demokrácia, hanem kizárólag a profit fog számítani”.

Dobrev Klára hangsúlyozta, „az emberségnek mindig a profit felett kell állnia. Pontosan ez az, ami miatt Európának most hatalmas lehetősége nyílik arra, hogy megmutassa, hogy erős és összetartó. Hogy a világ nem csak erőszakosságból, üzletből, hiúságból és önzésből áll. Ez erősítette meg Európát a világháború után. És csak ez fog minket, európai polgárokat újra megvédeni”.

MSZP: Donald Trump viselkedése egyre nagyobb bizonytalanságot okoz

Az MSZP is kifejtette álláspontját az ügyben: „A botrányos tegnap esti Trump–Zelenszkij-találkozó ismét rávilágított arra, hogy a világpolitikát egyre kevésbé az emberek érdekei, hanem néhány politikus hatalmi játszmái határozzák meg. A Magyar Szocialista Párt álláspontja egyértelmű: Magyarországnak az európai szövetségeseivel közösen szolidaritást kell vállalnia Ukrajnával, különösen akkor, amikor egy ország szuverenitása és a háború által sújtott emberek védelme a tét”.

Donald Trump viselkedése egyre nagyobb bizonytalanságot okoz az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott támogatásával kapcsolatban. Miközben az orosz agresszió egész Európában aláássa a békét és a demokráciát, az amerikai elnök politikai számításból saját partnereit és szövetségeseit hozza megalázó helyzetbe

– írta a szocialista párt közleményében, rögzítve: „A Magyar Szocialista Párt kiáll Ukrajna területi integritása és népének önrendelkezési joga mellett. Magyarország érdekét nem a Fidesz-féle hintapolitika, hanem az egyértelmű, az európai szövetségeseinkkel összehangolt külpolitika szolgálja. Ez nem a háborús uszítók és az autoriter rezsimek érdekeit nézi, hanem a békét, a szolidaritást és az emberi jogokat helyezi előtérbe”.

Tompos Márton: Kiállunk Ukrajna mellett

Tompos Márton, a Momentum elnöke is megszólalt a Fehér Házban történtek után. A politikus leszögezte: „Sosem szabad összekeverni az agresszort az áldozattal! Kiállunk Ukrajna mellett. 3 éve folyamatosan. És ezután is”.

Fekete-Győr András soha nem érezte magát „európaibbnak”, mint tegnap, a Fehér Házban „lezajlott rém kellemetlen jelenetet látva”. „Soha nem éreztem magam európaibbnak, mert soha nem volt még ekkora szükség egy erős és egységes Európára. A mi szabadságunk és a mi biztonságunk nem függhet tovább az USA szeszélyeitől és szélsőségesen változékony politikai irányvonalától. Európának a sarkára kell állnia! Most vagy soha” – húzta alá a Momentum volt elnöke.

A korábbi országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, „a közös európai történelmünk azt mutatja, hogy gyakran támaszkodtunk az Egyesült Államok külső segítségére. Ezzel párhuzamosan elkényelmesedtünk, elaludtunk, elpuhultunk. Az amerikai külpolitika kiszámíthatatlansága világosan rámutat arra, hogy Európának autonóm európai hadseregre és integrált európai hadiiparra van szüksége. Tegnaptól egy olyan Európát kell építeni, amely nem csupán gazdasági erő, hanem valódi politikai súllyal és katonai elrettentő erővel is bír”.

Fekete-Győr András ugyanakkor azt is hangsúlyozta, „az önállóság nem a szövetségek felszámolását jelenti, hanem azt, hogy Európa képes legyen önállóan cselekedni, amikor a helyzet megköveteli. Közös európai hadsereggel és integrált hadiiparral nem gyengítjük, hanem épp ellenkezőleg: kiegyensúlyozottabbá és erősebbé tesszük a transzatlanti szövetséget. Csak így biztosíthatjuk, hogy Európa jövője ne mások döntésein, hanem a saját közös akaratunkon múljon”.

Európa jövője most dől el: vagy képes lesz összefogni és rég nem látott módon megerősödni, vagy kiszolgáltatott marad a nagyhatalmak játszmáinak. Orbán Viktor ki akarja szolgáltatni hazánkat, Magyarországot és az otthonunkat, Európát, Trumpnak és Putyinnak egyszerre. Ők hárman a történelem rossz oldalán állnak. Mi, európai érzelmű magyarok viszont a jó oldalon. És készen állunk minden eszközzel megvédeni tőlük hazánkat és otthonunkat

– vélekedett Fekete-Győr András.

Tordai Bence ellenzéki országgyűlési képviselő úgy fogalmazott a Facebook-oldalán, hogy „madarat tolláról, Orbánt a félkegyelmű, hullarabló barátjáról”.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a washingtoni Fehér Házban, az Amerikai Egyesült Államokban 2025. február 28-án. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)