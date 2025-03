Van olyan verseny, amelyet még Orbán Viktor sem nyerhet meg

Bár egyértelmű, hogy a 2024-es év Magyar Péter berobbanását és a Tisza Párt, valamint a pártelnök felületeinek exponenciális növekedését hozta, viszont ha mindent egybevetünk, akkor elmondható, hogy Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezére és a XII. kerület új polgármestere növelte legnagyobb arányban a táborát. 2025 is a Tisza-vezérnek indult repülőrajttal – már persze ami a Lájkok Ligáját illeti –, viszont februárban már ébredezett a többi pártelnök is, és meglepő fordulatok is történtek a közéletben, így a liga is némiképp érdekesebben alakult.

Orbán Viktor, a megkérdőjelezhetetlen első helyezett

A Facebookot igazából lassan ki is vehetnénk a ligából, hiszen

Orbán Viktor 1,32 milliós követőtábora behozhatatlan a többiek számára,

ráadásul hónapról hónapra növekszik, és nem is kevéssel. Több mint 7 ezer új lájkot hozott a miniszterelnöknek a február, amit egyedül Magyar Péter tudott felülmúlni, ő 12 ezer plusszal zárta a hónapot, így a tendenciában itt is lassulás figyelhető meg az évkezdéshez képest. Viszont így is csaknem egymillióval van lemaradva a kormányfő mögött, úgyhogy éles versenyről nemigen beszélhetünk.

Vona Gábor hullámzó teljesítménye folytatódott, hiszen a decemberi fogyás és a januári növekedés után ismét lejtőre került, és visszaállt a decemberi állapotra. Gyurcsány Ferenc viszont éppen ellenkezőleg, ő a januári téli álomból felébredve ismét növekvő pályára állította követőinek számát, és csaknem kétezerrel gyarapodott, akárcsak Márki-Zay Péter.

A hónap legnagyobb meglepetése egyértelműen Kovács Gergely, aki négyezerrel több követőt tudhat maga mögött, mint januárban, miközben decemberről januárra egyetlen rajongóval sem gyarapodott. Így tehát a maga 41 ezer lájkolójával magabiztosan vezeti az alsóházat, hiszen Ungár Péter, Szabó Rebeka, Komjáthi Imre és Adorjáni Béla számainál érdemi változás nem történt.

Semmi giXer

Az X továbbra is két pártelnöknek igazán jövedelmező, ez pedig Orbán Viktor miniszterelnök és Toroczkai László Mi Hazánk-vezér. Míg Toroczkai csaknem kétezer új követőt szerzett az év második hónapjában, addig a miniszterelnök olyat hajtott végre – köszönhetően talán az évértékelőnek –, amire nagyon-nagyon régen nem volt példa:

több mint 55 ezer lájkolót vadászott össze Elon Musk platformján.

Ez olyan szám, amivel a többi pártelnök összesen nem büszkélkedhet a platformon indulása óta, nemhogy egyetlen hónap leforgását követően. Így a kormányfő itt is toronymagasan az első, hiszen több mint 535 ezres bázisa mögött Toroczkai 49 ezres tömege szinte elhanyagolhatónak tűnik. Viszont azt se felejtsük el, hogy a Mi Hazánk elnöke már csak 300 lájkra van a bűvös 50 ezertől, tehát könnyen lehet, hogy márciusban már ünnepelhet is.

Mindenki másnak hibahatáron belül volt a változása – talán Magyar Péter plusz 500-as száma emelhető még ki, de az is elenyésző –, viszont azt még azért mindenképpen említsük meg, hogy Ungár Péter múlt havi öröme, hogy elérte a 100 követőt, el is illanhatott, ugyanis visszafogyott 98-ra.

Kovács Gergely nagyot lépett előre Instagramon

Az Instagram mérsékelt sikereket hozott csak a legnagyobb vetélytársaknak, Orbán Viktor és Magyar Péter csak két-háromezerrel tudta növelni a táborát, Gyurcsány Ferenc pedig ezer követővel gyarapodott, mindenki más pedig nagyjából egy helyben toporog. A kormányfő 236 ezres teljesítménye így sincs még veszélyben, hiszen a Tisza Párt elnöke 155 ezerrel követi csak a második helyen, míg Gyurcsány Ferenc több mint 100 ezerrel lemaradva, 49 900 követővel áll a dobogó legalsó fokán. Ha így folytatja, márciusban ő is jubilálhat.

Akit megemlíthetünk még, az ismét Kovács Gergely, aki átlépte a 6 ezres küszöböt – bár talán nem a Tiborcz Istvánnal való találkozása miatt –, valamint Márki-Zay Péter, aki már több hónapja folyamatosan apad – már ami a követői számát illeti a Meta kisebb platformján.

TikTokon Toroczkai László tarolt

A legdinamikusabban fejlődő platform továbbra is a TikTok, ahol szinte minden pártelnök hónapról hónapra növeli a táborát, ráadásul jelentős számokkal. Orbán Viktor csaknem négyezerrel, Magyar Péter hétezerrel, Gyurcsány Ferenc több mint ötezerrel, viszont aki az egész hónapot toronymagasan nyerte, az Toroczkai László, hiszen

a Mi Hazánk elnöke több mint 13 ezer pluszkövetővel vitt mindent.

Itt még Vona Gábor is 300 pluszban tudta zárni a februárt, hiába fogynak a rajongói a többi platformon folyamatosan. Az alsóházból Tompos Mártont, a Momentum elnökét kell kiemelnünk, aki átlépte a négyezres küszöböt, mindenki más nagyjából ugyanott van, ahol múlt hónapban, viszont kivétel nélkül mindenki növekedett egy kicsivel.

Nyílik az olló a YouTube-on

Végül elérkeztünk a YouTube-hoz, ahol a miniszterelnök a „lassú víz partot mos” elvét követi, és minden hónapban stabil három-négyezres gyarapodást tudhat magáénak. Magyar Péter lendülete itt is megfogyatkozott kicsit, hiszen a januári csaknem 20 ezres növekedés után a februárt „mindössze” hatezer pluszban zárta.

Viszont itt is volt egy ember, aki nem teketóriázott, és a komplett mezőnyt állva hagyva 23 ezerrel gyarapította feliratkozóinak számát, ő Toroczkai László. A múlt hónapban arról ejtettünk szót, ha Toroczkai nem vigyáz, akkor Magyar Péter beérheti, viszont nagyon úgy tűnik, hogy a Mi Hazánk elnöke igenis vigyázott, ugyanis ismét nyílt az olló kettejük közt. A többi pártelnök nagyjából stagnált.

Ébredezik az ország

2025 februárjában tehát beindult az élet, és nem csak arról tudunk beszámolni, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter versenyez egymással. A legnagyobb meglepetés egyértelműen Toroczkai László előretörése, aki a videós platformokat magabiztosan uralja, az X is elég jól fekszik neki, a többin meg továbbra sem lehet jelen. A másik említésre méltó pártelnök Kovács Gergely, aki szépen, lassan, de stabilan építkezik, és folyamatosan lépdel előre.

A Facebook és az X továbbra is a miniszterelnök „játszótere”, viszont az Instagramon és a TikTokon már szűkül az olló, így továbbra is az a meglátásunk, hogy izgalmas évnek nézünk elébe. A YouTube pedig innentől Toroczkai és Magyar versenye, a tiszás politikus hatalmasat húzott januárban, de ennél is nagyobbat Toroczkai februárban, így szintén nagy izgalmakban lehet még részünk a maradék tíz hónapban.

