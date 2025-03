Orbán Viktor a Trump–Zelenszkij-találkozóról: Amit tegnap láttunk, az egy rossz dolog

Cikkünk frissül!

Hogy hogyan fogunk élni, és hogy lesz-e béke, arra nagy hatással volt a Fehér Ház Ovális Irodájában történt esemény – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Tényeknek adott exkluzív interjúban.

Amit tegnap láttunk, az egy rossz dolog volt

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem akar békét, Donald Trump amerikai elnök pedig ezt szorgalmazza. Elmondta, látott már ilyesmit, sőt volt a részese is, de csak zárt ajtók mögött. Kemény helyzet, de amikor minden a színpadon zajlik, még keményebb – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint „nem babra megy a játék, Európa jövője a tét”.

A miniszterelnök szerint eddig csak Magyarország és a Vatikán akart békét, de most már az Egyesült Államok is melléjük állt, így már többségben vannak. Orbán Viktor szerint a világot meglepte Donald Trump, aki betartotta az ígéretét, mert megmondta, minden eszközzel megteremti a békét, és most ezt teszi. Zelenszkij azonban nem akar békét – tette hozzá a kormányfő.

Rengeteg a pusztítás, iszonyatos a pusztítás, Ukrajna lélegeztetőgépen van

– festette le a helyzetet Orbán Viktor, aki szerint „elvesztettünk húszmilliárd eurót a háború miatt”, Zelenszkij pedig a harmadik világháborút kockáztatja.

Adóparadicsom lesz Magyarország

A miniszterelnök elmondta, „nekünk a béke nem csak keresztény emberi szempontból fontos, mert csak akkor leszünk adóparadicsom, ha béke lesz”. Véleménye szerint a legjobban a családokat rázta meg az elmúlt három év, ezért rakott össze a kormány egy 21 pontos gazdasági programot.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorában Budapesten 2024. szeptember 24-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)