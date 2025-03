Hiába a zokogó szülők, egy nap alatt 9 óvoda bezárásáról döntöttek

Bár az önkormányzatok és a kormány is vitatja, hogy Magyarországon óvodabezárási hullám jönne, ettől függetlenül három helyen, egy nap alatt kilenc óvoda bezárásáról döntöttek. Csepelen öt, a XV. kerületben kettő és Sopronban szintén kettő intézmény szűnik meg a 2024/2025-ös nevelési év végeztével, hiábavaló volt a szülők, a pedagógusok, de akár a politikusok tiltakozása is. Az érintett csepeli szülők válaszoltak az Index kérdéseire.

2025. február 27. szomorú napként vonul be Magyarország óvoda-történelmébe, hiszen az önkormányzatok páratlan ritkítást hajtottak végre több városban is. A leghangosabbra talán a soproni akció sikeredett, hiszen oda még a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is lement tiltakozni a helyi Tisza szigetek tagjaival és édesanyákkal, de a XV. kerületben és Csepelen is voltak bőven szomorkodó szülők, hiszen csaknem 10 óvodának a bezárásáról döntöttek a képviselő-testületek egyetlen napon.

Több közös vonása is volt az akcióknak, hiszen minden helyszínen arról számoltak be a döntés ellen tüntető szülők és óvodapedagógusok, hogy a fejük felett, az egyeztetésekből őket kihagyva döntöttek a sorsukról, illetve az intézmények, gyermekek sorsáról a városvezetők. Mi a csepeli eseményeket követtük szorosabban, ahol két körben is egyeztettek a szülőkkel, mindhiába, ugyanis a kiszemelt 6 óvodából 5 bezárását megszavazta a képviselő-testület, pedig a szülők olyan kimutatásokat és javaslattervet készítettek, amelyben erre a drasztikus lépésre nem lett volna szükség.

„Alaptalan rémhírek”

A XV. kerületben nem mentek botrányok nélkül a dolgok, beszámolók szerint szülői tiltakozások és bekiabálások tarkították a testületi ülést, viszont ez nem volt hatással a döntéshozókra, megszavazták a Hétszínvirág Összevont Óvoda Manóvár utcai Tagóvodájának, illetve a Rákospalotai Összevont óvoda, 1928 óta működő Régi Fóti úti Tagóvodájának bezárását (nem mellesleg a Kozák téri közösségi házét is). Emellett itt is lesznek összevonások három óvodában, miközben

két évvel ezelőtt három másik intézményt már bezártak.

Mindkét helyen gyűjtöttek aláírást és tiltakoztak is a szülők, hiszen az első óvodába járókat a Szövőgyár utcai intézménybe költöztetnék át, ahol a legújabb jelentések szerint szennyezett a talaj. A másikban pedig SNI-s gyerekek integrálását látták el, tehát kiemelt fontosságú volt az óvoda működése.

A DK-s vezetésű testület (Cserdiné Németh Angéla polgármester vezetésével) viszont döntött, hiába tiltakozott sírva a szülői munkaközösség egy képviselője, és hiába gyűjtöttek csaknem ezer aláírást a szülők. A képviselő-testület végül 11 igen, 6 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, 2025. augusztus 31. után tehát már nem nyit ki a fent említett két óvoda.

Cserdiné egyébként a közösségi oldalán mind a bezárásokkal kapcsolatban, mind pedig a Szövőgyár utcai óvoda talajszennyezettségével kapcsolatban osztott meg videókat. Az utóbbi ügyről azt állítja az óvoda igazgatója, Balla Béláné, hogy hazugság és „a Facebook-on terjedő rémhír alaptalan”.

Racionalizálás

A csepeli óvodabezárások ellen is gyűjtöttek aláírást a szülők, sőt, többször egyeztettek is a városvezetéssel és az intézményvezetőkkel a racionalizálási tervezetről. Emellett készítettek egy javaslattervezetet, amelyben az önkormányzat számadatait felhasználva bebizonyították, hogy például a Füstifecskék Tagóvoda bezárása alaptalan, és az intézmény sincs olyan rossz állapotban, ahogy azt a képviselő-testület állítja.

Kiderült ugyanis, hogy

sem szakértői vélemény nem készült az épület állapotáról,

sem hatásvizsgálat nem készült arról, hogyan érintené a kiscsoportos óvodába járó gyerekeket, ha hirtelen egy nagycsoportosba kerülnek át.

Ezzel szemben a szülők építészmérnökkel vizsgáltatták meg az intézmény állapotát és az alapján írták meg a jelentésüket. Ettől függetlenül a testület egyértelműen megszavazta a bezárását, további négy tagóvodával együtt. Egyedül a Fenyves kapott egy kis haladékot, ugyanis az oda beiratkozott gyerekek a 2025/2026-os, 2026/2027-es nevelési év végéig még maradhatnak, sőt, a testvéreik is felvételt nyerhetnek az intézménybe.

Borbély Lénárd polgármester arról beszélt, hogy a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda felszabadult épületeit oktatási célokra ajánlják majd fel, amik pedig így nem kerülnek felhasználásra, ott majd az Ingatlanhasznosítási Bizottság kitalálja, hogy mi legyen vele. Hirholczné Faragó Tünde, az egyesített óvodák vezetője ismét kiemelte, hogy a csökkenő gyermek- és pedagógusszám nem ad más lehetőséget, csak a bezárást.

Kiss Kornél, az MKKP képviselője megemlítette azt is, hogy időközben egy, az óvodákat érintő rendelettervezet is kijött, amely nagymértékben érintené a tagóvodákat is, érdeklődött, hogy ezt figyelembe veszik-e a racionalizálásnál. Hirholczné kikérte magának, hogy Kiss lenézze a „teamet, amely két évig dolgozott a tervezeten” és elmondta, hogy utánanéztek, de nem vették figyelembe, mivel ez még csak egy tervezet és nem került elfogadásra.

A bezárásokról szóló javaslat viszont igen, ugyanis miután Kiss Kornél módosító javaslatait lesöpörték az asztalról, 13 igen és 5 nem szavazattal a testület megpecsételte az óvodák sorsát.

Szülői reakciók

A csepeli szülők – akik némán, transzparensekkel tüntettek végig az ülésen – válaszolva az Index kérdéseire elmondták, hogy innentől nincs mit tenni, megpróbálják megkönnyíteni a gyerekeik számára ezt a „nehéz helyzetet, amit a városvezetés okozott”. Megpróbálják egyben tartani a csoportokat, hogy a baráti kapcsolatokat ne csorbítsa a változás, de a távolság miatt így is lesz, akinek másik óvodába kell járnia.

Egyrészt mérhetetlenül csalódottak és dühösek vagyunk, amit többek között a velünk szembeni arrogancia is fokozott, és ezen az sem segít, hogy a még nyitva lévő óvodákból választhatunk kedvünkre… mert nincs kedvünk

– mondta az egyik szülő a képviselők döntése után. Ehhez hozzátartozik, hogy a más körzetekben lévő intézmények egyáltalán befogadják-e majd a gyerekeket, vagy „óvják a saját létszámukat”.

Hozzátette, hogy egyáltalán nem volt hiábavaló a kiállásba fektetett idő és energia, mert így őszintén mondhatják majd a gyerekeknek, hogy tényleg mindent megtettek, és nem rajtuk múlott, hogy nem tudták elkerülni a változást. Illetve azt is fontosnak tartják, hogy ezzel azt üzenik a gyerekeknek, hogy „merjék vállalni a véleményüket és legyenek szolidárisak másokkal.”

Egy másik szülő szerint bármennyi energiát megér, hogy a gyermekeik később már ne hezitáljanak, hanem bátran beleálljanak az olyan helyzetekbe, ami számukra jogtalan, kedvezőtlen. „Példát kaptak arra, hogy nem megijedve, fejet hajtva, de mégis tisztességesen ki kell állniuk magukért, és egymásért” – mondta.

„Családbarát önkormányzat”

„Felháborít, hogy hazudnak, csúsztatnak, letagadnak dolgokat, mást állítanak – elég csak a különböző, fenntartó által működtetett közösségi oldalakat és újságokat megnézni, ahol nyoma sincs a szülők javaslatainak, ellenállásnak. Összegezve: méltatlan és tisztességtelen volt az egész eljárás” – fakadtak ki.

Összegezve elkeserítőnek találják, hogy a „hatalmas demokráciában” odáig jutottak, hogy felszámolják a kis közösségeket, ahol még az emberek kiállnak és mernek harcolni azért, amiben hisznek. Egyelőre nem terveznek demonstrációt, viszont hosszútávú terveik vannak, ugyanis nem szeretnék, hogy más szülők is hasonló helyzetben találják magukat a későbbiekben.

Emellett azt is fontosnak tartják, hogy az üresen maradó épületekkel mi lesz a jövőben, „kinek az érdekeit fogják szolgálni”.

Szintén felháborítónak találták azt is, hogy a kerület vezetője, aki azért lett megválasztva, hogy az érdekeiket képviselje, „magasról tesz rá, hogy mit gondolnak kerületének polgárai egy ilyen fontos ügyben.”

„A kirakatban fontos, zászlóra tűzdelt szlogen a családbarát önkormányzat, közben merev autokrata kerületvezetés folyik. Rendkívül nagy csalódás” – vonta le a konklúziót egy másik szülő.

Sopronban félbeszakadt az ülés

Sopronban kettő óvodát terveztek bezárni a betöltetlen férőhelyekre és az épületek állapotára hivatkozva – egyébként az indoklásoknál is elég sok az átfedés a különböző intézményeknél, nagyjából mindenhol ugyanezt mondták, néhol a pedagógushiánnyal megspékelve. „Célunk, hogy a gyermekek a társaikkal és pedagógusaikkal együtt maradva, de új helyen folytassák az óvodai éveiket” – hangzott el a közgyűlésen Farkas Ciprián polgármestertől, aztán hirtelen megjelent Magyar Péter és a helyi Tisza szigetek több tagja.

Helyszíni beszámolók szerint Magyar többször is megzavarta a közgyűlést hangos bekiabálásokkal és provokatívan lépett fel a fideszes városvezetőkkel szemben, így félbeszakították az eseményt, Farkas a többi képviselővel visszavonult a szobájába. Viszont hiába a demonstráció, a városvezetés két órával később folytatta az ülést és megszavazták a kettő tagóvoda bezárását (pedig az egyiket tízmilliókból korszerűsítették), és négy további intézményben a csoportösszevonásokat. Megszűnik a

Bánfalvi Óvodához tartozó Gesztenyés Körúti Tagóvoda

és a Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvodája.

Emellett a Halász utcai B épület két csoportja is más intézményben kerül elhelyezésre.

A városatya közösségi oldalán reagált Magyarék akciójára. Véleménye szerint „Brüsszel Péter Sopronig jött hazudozni, balhézni, az óvodásokat tőle és a genderaktivistától kell megvédeni. (…) Felszólítjuk Brüsszel Pétert, hogy fejezze be az öncélú és hazug kampányolást a városban, szálljon le a soproni óvodásokról!” – fogalmazott.

Ettől függetlenül hiába az anyák, a politikus és aktivistáinak tiltakozása, az óvodák bezárnak a 2025/2026-os idénytől kezdve.

(Borítókép: Franci Leoncio / Getty Images)