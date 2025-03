Ujhelyi István: Trump kihirdette az „erősebb kutya” korszakát, de mi Orbán Viktor terve?

Ujhelyi István volt EP-képviselő, „politikai szemtanú”, az Esély Közösség alapítója egy hosszabb közleményben fogalmazott meg egy markáns véleményt, és néhány olyan kérdést a Zelenszkij–Trump-találkozóval – szájkaratéval – kapcsolatban, amit szerinte sem az elemzők, sem a „rajongók” nem tesznek fel a témában, pedig eléggé fontosak lennének.

Véleménye szerint egyértelmű, hogy történelmi pillanat volt ez a találkozó, viszont az, hogy „kocsmai szintű sértegetéssé” fajult a beszélgetés utolsó harmada, az egyértelműen a vendéglátó fél – vagyis Donald Trump és J. D. Vance alelnök – hibája, de mindegyik szereplőhöz méltatlan volt a találkozó protokolláris és emberi oldalról. Ha valaki megnézi a teljes felvételt, akkor árnyalt és teljes képet kap majd arról, mi zajlott az ovális irodában – tette hozzá.

Számomra nem kérdés, hogy egy egyoldalúan megtámadott és szuverén, védekező ország felelős vezetőjét vérontó háborúpártisággal gyalázni, amiért a végsőkig kitartva nem akar behódolni az őt megtámadó gyilkos agresszornak – vagy az épp a háborúból érkező államelnök katonai ruházatán pitiánermód gúnyolódni – egyszerű suttyóság

– fejtette ki. Viszont arról is írt, hogy „objektív és józan álláspontból” nem hiszi, hogy Ukrajna területveszteség nélkül tudná lezárni ezt a háborút, viszont egyértelműnek tartja, hogy a honvédő háborút folytató ukránokat (és magyarokat) támogatni kell. „Ahhoz pedig nem feltétlenül a történelem beható ismerete, hanem pusztán egyenes gerinc és korcsulásmentes emberség szükséges, hogy biztosan állítsam: akik most pöcegödörfelhőben »inasozzák«, meg »végekicsizik« az ukrán elnököt, azok a közélet szemétdombján végzik az erkölcsi hullák között. Lehet, hogy utóbb, mint előbb, de biztosan” – mondta.

Tessék mondani: mi a terv?

Ujhelyi egyetért azzal, hogy – „tetszik, nem tetszik” – új világrend épül, „hogy divatja van a populista nacionalizmusnak, hogy a demokratikus világunkban is teljesen elfogadottá vált a politikai erőszak”, és azzal is, hogy Orbán Viktor általában jól ismerte fel az éppen aktuális változásokat – „ez politikai tehetség, ne vitassuk” –, viszont abban már egyáltalán nem biztos, hogy Donald Trumppal is jó lóra tett a kormányfő.

Az áttörés éve, csak visszafelé. Számomra egyelőre az az érdemben megválaszolatlan, hogy ennyi korszakos zsákutca után a felelős magyar vezetők miért állnak ennyire látványosan a történelem rossz oldalára?

– tette fel első kérdését Ujhelyi. Véleménye szerint lehet ez a Fidesz alkalmazkodása a közéleti változásokhoz, hiszen „kő bevésett elvekre és ideológiákra hivatkozva politizálnak, miközben bármilyen kottából játszanak, amire az aktuális közönség vágyik”. Több kérdéssel is kiegészítette aggályait:

Trump lenne a biztos lapjárás?

De meddig és milyen áron jó ez nekünk?

És a kérdés, amit soha nem tesznek fel a magyar kormányzat vezetőinek: tessék mondani, mi a terv?

Mi Magyarország stratégiája a geopolitikai viharban, sőt azután?

Kell-e hazánknak attól tartania, hogy Putyin valamilyen fegyveres agressziót indít egyszer ellenünk?

Ha nem, azt milyen garanciákra alapozza a mostani kormányzat?

Ha nem, akkor miért van háborús vészhelyzet, és miért kezdtünk akkor jelentős fegyverkezésbe?

Ha ennek lehetősége bármilyen mértékben is fennáll: miért nem vagyunk érdekeltek az agresszor gyengítésében, korlátozásában, és miért generálunk állami szintről gyűlöletet a nekik ellentartó ukránokkal szemben?

„Biztos van valami értelme és célja, de jó lenne tisztán érteni is” – összegezte.

Az „erősebb kutya” korszaka

Kifejtette, elhiszi, hogy a Fidesz szándéka tényleg az, amit hirdetett is az elmúlt időszakban, hogy újra naggyá tegye Európát. Viszont azt nem látja, hogy mindezt hogy akarná elérni Orbán Viktor, hiszen „egyelőre minden eddigi lépésük ezzel ellentétes”. Ugyanis az erős Európához nem „szuverén nemzetállamok laza szövetségére” lenne szükség, hanem mélyebb és aktívabb integrációra számtalan kérdésben az EU tagállamai közt – véli.

Ujhelyi István szerint az ovális irodában Trump kihirdette az „erősebb kutya” korszakát, ha pedig az EU „összekapja magát”, és kiáll Trumpékkal szemben, akkor Magyarország kinek az oldalára fog állni?

Hova kötjük ebben a viharban a kompországot: Mar-a-lagohoz, esetleg Moszkvához?

– tette fel a nagy kérdést. Meglátása szerint a Fidesznek erre nincs válasza, csak „sodródik, és tapsikol a grundra benyomuló nagyoknak, és azt hiszi, hogy megtarthatja majd az üveggolyókat a végén. Pedig most a vörösingesek ideje van a Pál utcában és az erősebb bármit einstandol, ami megtetszik neki” – foglalta össze.

Az orosz–ukrán háború eseményeit vasárnap is percről percre követi az Index, a legfrissebb hírekről ide kattintva tájékozódhat.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban Washingtonban, az Amerikai Egyesült Államokban 2025. február 28-án. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)