Világsztár reagált Orbán Viktor bejegyzésére, szerinte nem jó úton halad a magyar kormányfő

Orbán Viktor március 1-jén adott interjút a TV2 Tényeknek, amiből a miniszterelnök Facebookon is megosztott részleteket. Ehhez fűzött kommentet Al Di Meola, világhírű jazzgitáros és zeneszerző, akinek nem tetszett, hogy a magyar kormányfő terjeszti azt a narratívát, amely szerint Volodimir Zelenszkij a háborút akarja folytatni, miközben Donald Trump békét teremtene – szúrta ki a Magyar Polgár.

Orbán Viktor, úgy tűnik, kedveli a művész zenéjét. 2021 júniusában még egy dedikált lemezt is kapott tőle, amivel készített is egy képet, amit büszkén osztott meg követőivel. „Thank you for the music” – fűzte akkor hozzá a kormányfő.

Semmiképp se szövetkezzen a Trump-fajta gonoszsággal, Orbán úr! Örülök, hogy szereti a zenémet, és azt is tudom, hogy Ön a szélsőjobboldali mozgalomhoz tartozik, de kérem, értse meg, Trump és talpnyalói szégyenteljesek, és hatalmas káoszt okoznak itt, az Egyesült Államokban! Nem igazodhat Trumphoz! Ő veszélyes és sajnálatra méltó! Jobb, ha különbek vagyunk nála

– írta hozzászólásában a zenész.

A posztban szereplő interjúban a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő február 28-án tartott, botrányba fulladt találkozójára reagál. Orbán a két elnök közti vitával kapcsolatban újra elmondta, Trump az, aki békét akar teremteni, miközben Zelenszkij szerinte nem vagy legalábbis nem olyan feltételekkel, mint amiket az amerikai elnök ajánl.

Nem ez az első eset, hogy a világsztár reagál a magyar miniszterelnök egy bejegyzésére. 2022 szeptemberében arról posztolt Orbán Viktor, hogy az uniós szankciók ártanak az európai gazdaságnak, miközben hatástalanok Oroszországgal szemben, erre Al Di Meola kétszer is kommentelt. Ekkor többek között azt írta, „ne támogassa az ördögi Putyint”, és „ha más országok tudják támogatni a szankciókat, akkor tegyen ő is így”.