Két magyar embercsempész is súlyos ítéletre számíthat, a külföldieket szabadon engedték

Egy embercsempészeti ügy részleteit tárja fel az Átlátszó cikke, amiben két magyar férfi is érintett. A történet középpontjában egy iraki embercsempész áll, aki egy nemzetközi hálózat vezetőjeként Magyarországon is tevékenykedett, azonban a magyar hatóságok végül szabadon engedték. Eközben az ügyben részt vevő magyar segítők közül kettő is súlyos börtönbüntetés elé néz.

Az egyik magyar vádlott egy korábbi informátor, aki a bűnszervezetből akart kilépni, és a rendőrséggel is együttműködött. Ennek ellenére az ügyészség 10 évnél is hosszabb szabadságvesztést kért rá, mivel részt vett az illegális bevándorlók határon való átcsempészésében. A másik vádlott szintén börtönbüntetésre számíthat.

Az egyik magyar férfi, Tibor már 2015-ben is szállított bevándorlókat Nyugat-Európa felé, akkor még az volt a tapasztalata, hogy a rendőrök segítettek neki eljutni a magyar határtól a nyugati határátlépőig. Németországban is lebukott, ott viszont börtönbüntetéssel honorálták a munkáját. László később csöppent az „üzletbe”, amikor Tibor felajánlotta neki a megélhetési válság közepén, hogy csak csomagokat kellene szállítania.

A lap kereste az üggyel kapcsolatban a rendőrséget is, de a megjelenésükig nem válaszoltak a kérdéseikre.

A cikk kiemeli az ügy ellentmondásait, különösen azt, hogy miközben a magyar elkövetőkre kemény büntetés vár, a külföldi szervezőket – köztük a fő iraki embercsempészt – egy 2023-as kormányrendelet alapján szabadon engedték. Ez a döntés komoly visszhangot váltott ki, mivel sokak szerint ez azt mutatja, hogy a magyar hatóságok a helyi végrehajtókat sújtják, miközben a külföldi szervezőket elengedik.