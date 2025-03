Karácsony Gergely: Nem vagyunk egyformák, de ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlőek

Karácsony Gergely hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorában az önkormányzati bevételekről, Rákosrendező helyzetéről és a Pride 2025-ös megrendezéséről. A főpolgármester elsőként utalt arra a törvénymódosításra, mely szerint az állam erősítené az önkormányzatok feletti pénzügyi kontrollt, amelyet úgy értelmezett, hogy akár a bevételek negyedével is az állam rendelkezhet ezáltal.

Egy hasonlattal élve azt mondta, hogy ez a döntés olyan, mintha a gazdag rokon kérne kölcsön a szegénytől. Emellett ezt az önkormányzatok zsebében való turkálásnak veszi, amelynek nagyon rossz üzenete van. Karácsony Gergely úgy vélte, hogy normális együttműködés van jelenleg az állam és az önkormányzatok között, azonban ezzel keresztbe tesznek neki, és tönkreteszik a költségvetési finanszírozást. Pont fordítva kellene ezt a kormánynak csinálni, és a Magyar Államkincstárnak kellene pénzt adnia az önkormányzatoknak − közölte a főpolgármester.

Hozzátette, hogy Budapest számlája már így is mínuszban, ezért hiába turkál tovább a kormány a pénztárcájában, elvették már azt a pénzt, amivel pluszban lehetnének. Ugyan egy bírósági döntés értelmében 28 milliárd forint kamatot visszakap a főváros, ennek ellenére Karácsony Gergely szerint az állam lepapírozta, hogy jogszerűen vette el tőlük, hiába az Alkotmánybíróság döntése.

Egy önkormányzat akkor szabad, ha pénzügyeiben szabad − jelentette ki a főpolgármester. Példaként hozta Rákosrendező esetét, hogy egy település elővásárlási jogáról mindössze tíz napja van nyilatkozni. Emellett hangsúlyozta, hogy a fentebb említett döntéssel csak a Magyar Államkincstár lyukait akarják betömködni, ezzel pedig elvész a települések pénzügyi autonómiája.

Rákosrendező kitakarítása legalább tízszer annyiba kerül, mint amennyit a kormány állít

Rákosrendező ügyére áttérve elmondta, hogy szerinte lemondott az egyik lehetséges beruházó a területről, lejárt a 30 napjuk. Aláhúzta, hogy a kormánynak be kéne vállalni, hogy amit az arab befektetőknek adott volna, az Budapestnek nem jár.

Több kérdés is maradt a beruházás miatt, de már felállítottak egy projektirodát annak végrehajtására. Karácsony Gergely megjegyezte, hogy Luxemburgban próbál pénzt szerezni az Európai Fejlesztési Banktól. Emellett egyeztetett a polgármesterekkel a lakhatási válságról, valamint lakásokat építene kamattámogatott hitelekkel. Rákosrendező esetében a terület kitakarítását nem érzi megoldhatatlan feladatnak, csak jóval nagyobb összegbe kerül, mint amennyivel a kormány kalkulál. Még Lázár Jánossal is egyeztetnie kellene róla, hiszen a rendbetétel mellett vasúti beruházásokat is végre kéne hajtani a területen.

A Nyugati pályaudvar helyzetéről megemlítette, hogy a VI. kerület beruházna a vasútállomásnál, de jó ötletnek tartaná, ha egy 25 hektáros park jönne létre, amely a Podmaniczky parktól a Városligetig alkotna egységes zöld övezetet a fővárosban. Továbbá a Nyugati pályaudvar kulturális funkciót is kaphatna.

„Mindannyian valamilyen kisebbséghez tartozunk”

A Pride esetleges betiltásáról Karácsony Gergely úgy véli, hogy az a gyülekezési jog korlátozása, de politikai csapda is egyben, valamint az emberi méltóság aláásását nem lehet politikai haszonszerzésre használni. Hiszen „mindannyian valamilyen kisebbséghez tartozunk”.

Kiemelte, hogy jogi értelemben sem lehet ilyet csinálni. Továbbá a Pride zárt térben való megrendezését is elvetette, ugyanis aláhúzta, hogy a felvonulások átmennek az emberek komfortzónáján. Végezetül azzal a gondolattal zárta a beszélgetést, hogy „nem vagyunk egyformák, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlőek”.