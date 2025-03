A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara is távol marad a szombati orvostüntetéstől szervezetileg, a tagok számára azonban nyitva áll a lehetőség az eseményhez való csatlakozásra. A MESZK elnöke a döntést azzal magyarázta, hogy a rendezvény másról szól, mint ami a többségnek jelenleg a legnagyobb problémát jelenti.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megkérdezett tisztségviselőinek többsége egyetért azzal, hogy a szakdolgozói kamara szervezetileg nem vesz részt a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete március 8-ra tervezett demonstrációján, de a tagjaira bízza, hogy egyénileg részt kívánnak-e abban venni – tudta meg a Népszava. A belső közvélemény-kutatást a korábbi elnökségi döntés megerősítésére végezték.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke elmondta, hogy a szakdolgozói kommentek és a MESZK-be érkező levelek alapján a legtöbben a bérükkel elégedetlenek, így a szakdolgozói kamara érdekképviselőként is a bérekről akar tárgyalni, egyeztetni, azonban kijelentette, hogy az orvosi kamara rendezvénye nem erről szól.

A MESZK elnöke helyi elnököket és az országos küldöttgyűlés tagjait kérdezte, az elnökök több mint 80 százaléka, a küldöttek 73 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyetért az elnökségi döntéssel.

Magánszemélyként a helyi elnökök 11 százaléka, a küldöttek 23 százaléka jelezte, hogy ott lesz a rendezvényen. A lap információi szerint a Magyar Gyógyszerészi Kamara sem vesz részt az orvosok által kezdeményezett egészségügymentő demonstráción.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Magyar Orvosi Kamara február 1-jén indított országos kampányt „A magyarok egészsége többet érdemel” szlogennel. A kampány hatákonyságának érdekében március 8-ára a kamara tagjainak részvételével tüntetést szerveznek Budapestre, a Kossuth térre. Hangsúlyozták, hogy a szakmabelieket is szeretnék bevonni a kampányba, így az orvosokat is az utcára hívta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ).