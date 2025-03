Elrabolta volt párját egy férfi, majd prostitúcióra akarta kényszeríteni a nőt

A Pest vármegyei nyomozók személyi szabadság megsértésével gyanúsítanak egy 51 éves monori férfit, aki akarata ellenére vitt magával egy nőt – adta hírül a rendőrség.

Sz. Norbert február 23-án ment a sértett lakásához, akit a jelenlegi adatok szerint – korábbi kapcsolatukra tekintettel – hónapok óta zsarolt, fenyegetett, ezért a nő férje rendőrt hívott. Erre az 51 éves férfi autóba pattant, és elhajtott a ház elől, de miután a járőrkocsi elgurult, ő visszatért, és tovább balhézott. A nő kiment az utcára, hogy beszéljen vele, de ekkor a férfi erőszakkal az autójába tuszkolta, és a saját házába vitte.

A férj ekkor ismét értesítette a rendőrséget, akik Sz. Norbert lakásában találták meg a sértettet, aki elmondta, hogy a gyanúsított állításával ellentétben nem önszántából ült a férfi kocsijába és ment vele a házába. Sőt, az is kiderült, hogy a nőt – ahogyan azt már korábban többször is tette – prostitúcióra akarta kényszeríteni.

A nyomozók előállították Sz. Norbertet, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. Lefoglalták a telefonját, és üzeneteiből az is egyértelművé vált, hogy több személyt is futtat, akiktől rendszeresen elveszi a szexuális szolgáltatásért kapott pénzt. Így a férfinak a személyi szabadság megsértése mellett kerítés bűntette miatt is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a 06-1-267-4900 telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225 telefonszámon.