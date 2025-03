A Vízügy előrejelzései alapján március 8-án valószínűleg a a Duna vízállása olyan alacsony szintet ér el, hogy előbukkan az Ínség-szikla, ami korábban a mérések feljegyzése óta még sosem történt meg márciusban – adta hírül a Duna Szigetek Facebook-oldalán.

A portál elemzése szerint az elmúlt két évtizedben jelentősen nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a szikla kiemelkedett a hullámok alól, valamint kezdő időpontjuk is előbbre tolódott. Korábban december és január között volt elképzelhető a szikla felbukkanása, de 2003 óta több alkalommal már augusztusban is előfordult. Mint megjegyzik, 1876 és 2002 között 236 olyan nap volt, mikor a előbújt, míg 2003 és 2019 között 257, vagyis

16 év alatt többször volt látható, mint az azt megelőző 127 évben összesen.

Ahogy a portál megemlíti, az adatokból nem deríthető ki, hogy az egyre szaporodó ínséges napokat mi okozza. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy azért a klímaváltozás, a folyó szabályozása, a csapadékhiány vagy más egyéb ok lenne felelős.

Méréseik szerint a képződmény a Vigadó téri vízmércénél mért 92-93 centiméteres vízállásnál éri el a felszínt. Megjegyzik, hogy a közeljövőben az is megtörténhet, hogy a felbukkanása akár évenkénti szokásos eseménnyé is válhat, és az is elképzelhető, hogy azzal nem csak a téli napokban, hanem akár már júliusban is találkozhatunk.

A szikla a Gellért-hegy lábánál bukkan a felszínre, aki kíváncsi a víztörténeti eseményre, az a Szabadság hídról könnyen megtekintheti, pontos helyzete 1645,4 folyamkilométernél található.