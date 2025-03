Hamarosan online is bejelenthetőek lesznek a vásárlással vagy ajándékozással szerzett ingatlanok

Március 6-tól online is eleget tehet bejelentési kötelezettségének az, aki vásárlással vagy ajándékozással tesz szert ingatlanra. Az új tulajdonosok ezt a legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül tehetik meg.

Új, digitális adatlap váltja fel a korábbi papíralapú B400-as nyomtatványt, amelyen a vásárlással vagy ajándékozással szerzett ingatlant kell bejelenteni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), írta az MTI.

A közlemény szerint tavaly több mint 400 ezer papíralapú B400-ast adtak be a vagyonszerzők vagy képviselőik, idén március 6-tól ezek az adatok már online is beküldhetők a B400E jelű adatlapon.

Kiemelték, hogy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet a legegyszerűbben benyújtani ezt az adatlapot, ugyanis ezt már nem a kormányhivatalnak, hanem közvetlenül a NAV-nak kell beküldeni. Az adatlap 60 napig még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretalkalmazásban is elérhető lesz.

Rámutattak, hogy az új, elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz igazodó, egyszerűen és gyorsan kitölthető B400E az ONYA-ban az Új nyomtatvány > Bejelentések > Illeték menüpontban található.

Az adatlapot a vagyonszerző vagy a képviselője is kitöltheti az ONYA-ban. Azonosított bejelentkezéssel az adatlap kitöltés után elektronikusan be is küldhető.

Az adatlapot akkor is a NAV-hoz kell beküldeni, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárást papíralapon kezdeményezték – ismertette közleményében a NAV.