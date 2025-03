Az államigazgatás rendszerében az önkormányzatok az a szegény rokon, mondta Karácsony Gergely főpolgármester, aki Rákosrendező aktualitásairól is beszélt a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülését követően.

Az Államháztartási törvény tervezett módosítása formálisan is megszüntetné az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) sajtótájékoztatóján beszélt, de arra is kitért, hogy az elmúlt 5 évben reálértéken 20 százalékkal csökkent az önkormányzatok állami támogatása, miközben ugyanazokat a feladatokat kell ellátniuk ma is, mint öt éve.

Az államigazgatás rendszerében az önkormányzatok az a szegény rokon, akit a gazdag rokon azzal a céllal látogat meg, hogy feltörje annak malacperselyét és a benne talált pénzből egy piros Ferrarit vegyen magának.

A kormány hibájának nevezte, hogy nem jönnek Magyarországra az európai uniós pénzek, amiért a központi költségvetés finanszírozása nehézkes. Annak okáról, hogy miért szűkítik tovább az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, Kiss Ambrus, a Városháza főigazgatója beszélt lapunknak.

A főpolgármester szerint ma ellenséges viszony van a központi kormányzat és az önkormányzatok között. Amennyiben elfogadják a törvénymódosítást, az már a napi működésben is rengeteg problémát fog okozni.

A szolidaritási hozzájárulásról szólva azt mondta, bár vita van a mértékéről, a Főváros 38 milliárdot be fog fizetni. Az MNV hivatalosan még nem tájékoztatta Budapestet arról, hogy a rákosrendezői területet illetően tulajdonossá vált már, hiszen a másik érdekelt, a Stocton Zrt. még nem nyilatkozott saját elővásárlási jogának érvényesítési szándékáról. Ennek határideje azonban hamarosan lejár, ezt követően 6 hónap áll rendelkezésre, hogy a Főváros Lázár János miniszterrel letárgyalja azt az állami közlekedési beruházást, amit az arab befektetőnek megígért. A főpolgármester a holnapi napon már tárgyal is a projekt finanszírozásáról Luxemburgban az Európai Beruházási Bank képviselőivel.

Ma már a települések jelentős részénél a működési költségek viszik el a bevételek nagyobb arányát – emelte ki Gémesi György a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere, aki szerint ez 855 település esetében azzal függhet össze, hogy a törvényalkotó szolid hozzájárulás megfizetésére kötelezte. Ennek a 855 településnek a szolidaritási hozzájárulás címen befizetett pénzéből idén összesen 360 milliárd forint folyhat be; ez az összeg tavaly 307 milliárd volt csak. Ennyi hiányzik tehát a működést fedező saját forrásokból, miközben 2025-ben nem nőnek reálértéken az állami támogatások. (A Versenyképes Járások Program keretében nagyságrendileg további 65 milliárdos elvonás várható, bár ezek a pénzek ott maradnak az adott térségben.) Arról nincs a MÖSZ-nek információja, hogy a szolidaritási hozzájárulásból befolyt pénzeket hogyan használják fel, hogyan hasznosulnak, ezért levelet küldtek Nagy Márton miniszternek, kérve a visszaosztás módszerének és megvalósulásának ismertetését.