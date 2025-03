Fontos meghívást kapott Orbán Viktor, terítékre kerül az ukrajnai helyzet

Orbán Viktor miniszterelnök az észak-macedón kormányfővel közösen tartott keddi sajtótájékoztatóján elárulta, hogy szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel az orosz–ukrán háborúról. A magyar kormányfő közölte azt is, hogy csütörtökön tartják az európai állam- és kormányfők találkozóját is, ahol az ukrajnai helyzet mellett az európai védelmi ipar fejlesztéséről is tárgyalnak.