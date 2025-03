Alaposan megmérte a Publicus a tiszások és a többi kormányváltást akaró reményeit

Az Index birtokába került a Publicus Intézet legfrissebb, 2026-ban kormányváltást akaró 1012 fő telefonos megkérdezésén alapuló reprezentatív közvélemény-kutatása, melyben az ő attitűdjeiket és preferenciáikat vizsgálták.

A felmérésből kiderül, hogy a hivatkozott választói körben meglehetősen nagy felhajtóerő áll a Tisza Párt mögött. Az ellenzéki érzelmű választók körében csak számaránybeli eltérés van, de általában véve jobbnak tartják, ha egy országban nem csak két nagy párt versenyez egymással, hanem kettőnél több párt közül választhatnak a szavazók.

Arra a kérdésre, hogy lehetségesnek tartják-e, hogy a Tisza Párt egyedül is képes legyőzni a Fideszt a 2026-os választásokon, a válaszadók 55 százaléka inkább egyetértett. Életkor szerinti megoszlásban a 18–29 éves korosztály a leginkább bizakodó, de a 30–44 évesek többsége is így gondolja. Ha azonban e kérdést a parlamenti többség megszerzésének képességével kiegészítik, akkor már a kormányváltók fele úgy látja, hogy erre a Tisza inkább nem képes. A különböző korcsoportok dimenziójában is már csak a 18–29 év közöttiek többsége van ezen az állásponton.

A különböző pártpreferenciák mentén is megvizsgálták, mely párt hívei mennyire bizakodóak a Tisza választási sikerét illetően. Értelemszerűen a Tisza híveinek 77 százaléka mondta azt, hogy egyedül is képes lehet legyőzni a Fideszt, viszont sem a DK (23 százalék), sem a Mi Hazánk (30 százalék), sem a többi kisebb ellenzéki párt szavazóinak többsége nem hisz ebben.

Ha a siker alatt azt értjük, hogy még parlamenti többséget is szerez a Tisza, abban már saját híveinek is csak 62 százaléka bízik, a többiek inkább nem.

Mit hozna az országnak egy kormányváltás?

Öt fontosabb belföldi vonatkozású problémakör mentén vizsgálták meg az ellenzéki szavazók várakozásait. A legtöbben abban bíznak, hogy egy jövő évi kormányváltás nyomán

Javulna az egészségügy helyzete (92 százalék)

helyzete (92 százalék) Több európai uniós forrás érkezne az országba (91 százalék)

érkezne az országba (91 százalék) Jelentősen kevesebb lenne a korrupció (88 százalék)

(88 százalék) Javulna a gazdaság helyzete (87 százalék)

helyzete (87 százalék) Enyhülnének a megélhetési problémák (83 százalék)

A Publicus Intézet kutatói arra is rákérdeztek, hogy ezeket a célokat milyen esetben lenne könnyebb elérni, ha egyedül alakítana kormányt a Tisza Párt, vagy akkor, ha a többi ellenzéki párttal összefogva nyerne és koalíciós kormányt alakítana?

Pártpreferencia, illetve életkor alapján is megmérték a fenti egyes problémák javulásába vetett reményeket. A korrupció vonatkozásában a DK és a Tisza támogatói egyaránt 94 százalékos arányban mondták azt, hogy jelentősen kevesebb lenne a korrupció, a Mi Hazánk szavazóinak 76, a többi ellenzéki megkérdezettnek pedig a 78 százaléka.

Egy esetleges kormányváltás után az elszámoltatás, azaz a Fidesz-kormányok alatti korrupció feltárása és a bűnösök megbüntetésére vonatkozó várakozásokat illetően csak a Tisza szavazóinak szűk többsége (51 százalék) bízik az átfogó elszámoltatásban:

A megkérdezettek demográfiai összetétele nem, életkor és iskolai végzettség, illetve településtípus szerint:

A telefonos kérdőíves adatfelvétel 2025. január 20. és 24. között történt. A kutatás eredményeként kapott adatbázis az ország felnőtt népességére nem, életkor, iskolázottság, településtípus és régió szerint reprezentatív. A mintavételi hiba azok körében, akik kormányváltást szeretnének +/– 3,1 százalékpont.

