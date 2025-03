A megengedett sebesség duplájával száguldott egy autós a 6-os főúton

Vasárnap Szekszárd közelében hajtott egy 32 éves sofőr a megengedett 90 kilométer per óra helyett 173 kilométer per órával, melyet a megyei rendőrség rögzített. A szabálytalanul közlekedőt 210 ezer forintos közigazgatási bírság mellett hat közlekedési előéleti ponttal is büntették.