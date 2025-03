Míg 2024 januárjában körülbelül 19 500 beteg várakozott 60 napon túl szemműtétre vagy csípő- és térdprotézisre, addig idén márciusban már 27 081 beteg várja műtéti időpontját – számolt be az Economx a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvánosan elérhető várólista-adatai alapján.

A lap által idézett adatok szerint márciusban összesen 32 292 beteg várakozott 60 napon túl valamilyen műtétre; térdprotézisre várakozók száma 568 beteggel nőtt januárhoz képest; a szürkehályog-műtéteknél 937 beteggel kevesebben várnak, mint év elején; a csípőműtéteknél pedig 180 beteggel nőtt a várólista hossza.

Hosszú várólisták

Az elmúlt hat hónapban a térdprotézis-műtétekre országos szinten átlagosan 259 napot, tehát több mint nyolc hónapot kell várni, a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban azonban a várakozási idő több mint kétszerese az országos átlagnak: itt egy betegnek akár 681 napot – azaz csaknem két évet – is várnia kell, mire műtőasztalra kerülhet.

A csípőműtétre váró betegeket illetően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház pácienseinek Nyíregyházán átlagosan 328 napot kellett várakozniuk a műtétre az elmúlt fél évben. Ez csaknem 11 hónapnyi várakozást jelent, miközben az országban a leggyorsabban az Észak-budai Szent János Centrumkórházban végzik el ezt a beavatkozást, ahol mindössze 37 nap az átlagos várakozási idő.

A szemészeti beavatkozások közül a szürkehályog-műtét esetében valamivel kedvezőbb a helyzet, az országos átlag itt 48 nap. Ez azonban csak az átlag – a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórházában a rosszul látó betegeknek átlagosan 214 napot, vagyis több mint hét hónapot kell várakozniuk.

Milliárdok ragadtak benn az ellátórendszerben

Mint a lap emlékeztet, Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója már decemberben elismerte, hogy „valami nagyon nincs rendben a várólistáknál”, és havonta 200 ezer ellátási esemény ragad benn az ellátórendszerben, aminek nemcsak közvetlen hatása van, hanem olyan is, ami majd később jelenik meg. Közölte azt is, hogy a várólista csökkentésre rendelkezésre álló ötmilliárd forint forrásból kétmilliárd forint 2024-ben is beragadt az ellátórendszerben.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára pedig az Economxnak elmondta, hogy valami gond lehet, mert a kormány által tavaly ígért havi 12,5 milliárd plusz forrás jogcímen nem kaptak még egy fillért sem az intézmények. Január végi adatok szerint mintegy 124 milliárd forint a kórházak adóssága.

Tavaly novemberben Pálosi Mihály, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főosztályvezetője a Magyar Kórházszövetség konferenciáján adott helyzetjelentést a várólistákról, valamint a várólistát csökkentő program eredményeiről.