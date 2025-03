„Legalább nem akkumulátorgyár lesz a parton” – Gyurcsány Ferenc után most a Fidesz építené be a sukorói partot

Az év elején a Sukoró-per emlegetésével üzent Karácsony Gergely a maxi-Dubaj-szerződés aláíróinak, ugyanis szerinte a kormány az Eagle Hills Csoporttal aláírt szerződése nagyon hasonlít a sukorói állam területekhez kapcsolódó botrányhoz.

A főpolgármester által emlegetett Sukoró-ügy még 2008-ban robbant ki, amikor a kormány tárgyalásokat kezdett Ronald S. Lauder amerikai–izraeli üzletemberrel egy kaszinóberuházásról. A befektetés az ígéretek szerint egymilliárd dolláros projekt lett volna, amely 2500 munkahelyet teremtett volna a térségben. Az ügy azonban politikai és jogi bonyodalmak sorozatát indította el, végül pedig egy több évig húzódó botrány lett belőle.

2008. május 21-én a kormány hivatalosan is támogatásáról biztosította a beruházást. Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök politikai ügyként kezelte a projektet, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (MNV) bízta meg a telekcsere lebonyolításával. Az ügylet során az állami tulajdonban lévő, a Velencei-tó partján fekvő telkeket cserélték volna el Albertirsa és Pilis külterületén található földekre, amelyekre az államnak az M4-es autópálya építéséhez volt szüksége. A csere feltétele az lett volna, hogy a területek értékarányosak legyenek. Azonban a különböző értékbecslések jelentős eltéréseket mutattak, és a legkedvezőtlenebb becslések szerint az államot akár 1,3 milliárd forintos kár is érhette volna.

A Gyurcsány-kormány 2009 áprilisában még kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet, azonban a politikai támogatás hamar elillant, ugyanis Gyurcsány Ferenc távozása után az új miniszterelnök, Bajnai Gordon már 2009 júniusában jelezte, hogy további vizsgálatokat kezdeményez az MNV-nél. Az akkori pénzügyminiszter, Oszkó Péter ekkor menesztette Tátrai Miklóst az MNV éléről. 2010-re pedig teljesen leállították a projektet, és semmissé tették a szerződéseket.

Az ügy következtében büntetőeljárások indultak. 2015 szeptemberében a Szolnoki Törvényszék első fokon hűtlen kezelés kísérlete miatt négy év börtönbüntetésre ítélte Tátrai Miklóst, az MNV Zrt. volt vezérigazgatóját, és három és fél évre Császy Zsoltot, a cég egykori jogi és értékesítési igazgatóját. Azonban 2016-ban a Szegedi Ítélőtábla másodfokon bűncselekmény hiányában felmentette őket. Ezt követően a Kúria 2017-ben új eljárást rendelt el, és végül jogerősen három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Tátrait és Császyt hűtlen kezelés kísérlete miatt.

A Sukoró-ügy így végül nemcsak egy gazdasági visszaélés gyanúját vetette fel, hanem komoly politikai következményekkel is járt. Az eset rávilágított az állami vagyonkezelés hiányosságaira, valamint arra, hogy a nagy volumenű beruházások mögött sokszor átláthatatlan politikai és gazdasági érdekek húzódnak meg. Bár a kaszinóberuházás soha nem valósult meg, az ügy évekig tartó vizsgálatokhoz és politikai vitákhoz vezetett, amelyek a mai napig hatással vannak a magyar közéletre, amit jól mutat Karácsony Gergely januári üzenete.

Azonban miközben a főpolgármester csak példálózott a Velencei-tó partján fekvő kis községgel, a szabadstrand és a mellette fekvő terület ismét beszédtéma lett, ugyanis a ugyanis a Fidesz, amely még ellenzékben kampányolt a tóparti beruházás ellen, most ugyanarra a területre szeretne ifjúsági központot és sok minden mást. Annak ellenére, hogy a helyiek jelentős része nem örül a terveknek, pont a korábban a kormánypárt által is emlegetett környezetvédelmi és társadalmi okokra hivatkozva.

Már 2021-ben megszületett a kormányhatározat egy olyan sukorói beruházási koncepcióról, amely Fiatalokért Központ néven egyetemi hallgatóknak biztosítana konferencia-, sport- és rendezvényhelyszínt. A tervezetben a gólyatáboroknak, szakmai előadásoknak, kulturális és sportprogramoknak helyet adó multifunkciós központi csarnok felállítása mellett 1100 mobil ház telepítése is szerepel, amelyek szálláshelyként szolgálnának a komplexumba érkező fiatalok számára.

A határozatban erre a beruházásra megjelölt terület a tavaly ősszel átadott Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia melletti állami és önkormányzati tulajdonú ingatlan, amelyet egyik oldalról mezőgazdasági területek, másik oldalról pedig a Velencei-tó határol. Ez pontosan az a terület, ahová 2008-ban a kaszinóvárost megálmodták és ami a Gyurcsány-féle botrány lecsengése után, 2020-ban a Tópart Business Kft. tulajdonába került. A szóban forgó terület az Átlátszó beszámolója szerint öt tulajdonossal rendelkezik: Madarász László, Dr. Berényi János György, Dr. Székely István József, valamint az APR Holding Kft. és a Librate novo Kft. Az APR Holding Kft.-n három cég osztozik, az A-Home Kft., a Greennovatív Kft. és a Peter’s Consulting Kft.

A Greennovatív Kft. tulajdonosa Ruszlan Rahimkulov orosz oligarcha, Megdet Rahimkulov egyik fia. A Peter’s Consulting Kft. tulajdonosa pedig Zentai Péter üzletember.

Azonban hiába a kormányhatározat a megvalósulás kitolódott, viszont 2024 utolsó Magyar Közlönyében feltűnt egy rendelet, amely szerint 019/3. helyrajzi számú, 8 és fél hektáros ingatlanra „szálloda, szálláshely, apartmanszálló, lakó, kulturális, közösségi szórakoztató, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, sport és rekreáció, iroda rendeltetésű építmények” helyezhetőek el. A beépítési paraméterek szerint a helyszínre akár 13 méter magas épület is felhúzható, a terepszint feletti beépítés mértéke 25 százalék lehet, a terepszint alatti beépítésre viszont 50 százalékos beépítési arányt engedélyeznek.

Sukorón járva az Index stábja arról érdeklődött a helyieknél, hogy mit szólnak a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházáshoz. Több helyi azonban vagy nem is hallott a tervekről, vagy hallott róla, de nem foglalkozik a történettel.

– fogalmazta meg sokak véleményét egy, a kertjében dolgozó idős hölgy.

Egy másik tősgyökeres helyi is azt mondta először, hogy nem akar véleményt formálni az ügyben, aztán mégis hosszan kifejtette, hogy mit is gondol a kormány tervéről.

– összegezte végül mondandóját.

Érdeklődtünk a polgármesteri hivatalban is, ugyanis kíváncsiak lettünk volna a polgármester, Mészárosné Hegyi Gyöngyi véleményére is az üggyel kapcsolatban. Ottjártunkkor azonban elfoglalt volt, így nem adott kérdéseinkre választ, igaz, azzal, hogy a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a beruházást, az önkormányzat akkor sem tehetne sokat az építkezés ellen, ha akarna.

Az érintett partszakaszra lesétálva sok futóval, túrázóval találkoztunk. A terület jelenleg szinte teljesen üres, de nyaranta egy hétre ellepik a fiatalok, ugyanis itt szokták megrendezni az EFOTT fesztivált. A kutyáját sétáltató egyik helybéli hosszasan ecsetelte nekünk, hogy bár nem támogatja a beruházást, ő már beletörődött az építkezésbe, úgyhogy most próbálja kihasználni, hogy szabadon sétálhat a területen, amíg megteheti.

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy szerinte nincs olyan helybeli, aki támogatná a kormány tervét.

A beruházást nem mindenki fogadja el olyan nyugodtan, mint a nekünk megszólaló kutyát sétáltató úr. Egy helyi civil csoport, a Sukorói Összhang tiltakozássorozatba kezdett. Online petíciót indítottak, február 17-én Gárdonyban, február 21-én Sukorón tartottak telt házas lakossági fórumot, március elsején pedig tüntetést is szerveztek a Sukorói Zöld Pont Termelői Piacra, amelyen nagyjából 200-300 ember vett részt. A tüntetés végén pedig lesétáltak a partra, hogy elültessék a „Reménység fáját”.

Magyar János a Sukorói Összhang egyik tagja elmondta, hogy a kormányrendelet tervezetéből értesültek a fejlesztésről, amelyről véleményt is formáltak „bejglisütögetés közepette”, azonban minden javaslatukat visszadobták.

– fogalmazott Magyar János.

Az ő civil csoportjuk egyik fő problémája az volt, hogy a rendelet szerint a beruházásnak semmilyen környezeti hatása nincs, azonban ez szerintük nem igaz.

„A terület három részre bontva teljesen beépülne, anélkül, hogy figyelembe vennék a természetvédelmi szempontokat” – részletezte Magyar János, aki hangsúlyozta, hogy a fejlesztési terület egy része az országos ökológiai hálózat része, amelyet korábban éppen a jelenlegi kormányzat védett.

– mondta Magyar János, rámutatva az ellentmondásra.

A civil szervezet megmozdulásai nem maradtak válasz nélkül, ugyanis Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés fideszes elnöke több Facebook-posztban is reagált a Sukorói Összhang kezdeményezéseire.

„Sukoró veszélyben van! Persze nem »a part, az egész Velencei-tó«, ahogyan az álcivil, álpolitikamentes szervezetek ezt hírelik, hanem maga a falu és hagyományosan – példás – közössége” – írta egyik videója alá a politikus.

A most szervezkedő körök már az önkormányzati választáson is megpróbálták megszerezni a falu irányítását. A hatalmas kampányköltségeik ellenére csúfosan leszerepeltek, a sukoróiak nem kértek belőlük. Polgármesterjelöltjük s még egyetlen képviselőjelöltjük sem került be a testületbe sem. Ezért most új módszerekkel próbálkoznak: környezetvédelem, közösségi média, beszélgetős est, demonstráció… Uszítás, szervezkedés. Szikra Mozgalom együtt a Tisza párttal, bukott MSZP-s kabinetfőnök, LMBTQ-aktivista... van itt minden és mindenki…