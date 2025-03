Ismét összeül a korrupcióval gyanúsított Budapest Brand vizsgálóbizottsága

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője szerdán jelentette be, hogy a Budapest Brand vizsgálóbizottsága csütörtökön második alkalommal is összeül. A főváros turisztikai és kulturális feladatai ellátó marketingügynökségtől év elején vontak meg minden támogatást, ami után távozott a vezérigazgató, majd egy 30 szakembert érintő létszámleépítésre is sor került.