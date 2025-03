Bohár Dániel is Párizsba utazott Orbán Viktorral, a kormányfő elárulta, hogy mire vár választ

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály kedden arról adott ki tájékoztatást, hogy Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel. Az egyeztetés főtémája az orosz–ukrán háború.

A megafonos Bohár Dániel szerdán árulta el Facebook-oldalán: „A következő 3 napot Orbán Viktor mellett fogom tölteni. Éppen megérkeztünk Párizsba, ahol a magyar miniszterelnök a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal fog találkozni. Innen pedig irány Brüsszel, ahol egy feszült EU-csúcs várható”.

Bohár Dániel célja, hogy bemutassa, „hogyan tart ki Orbán Viktor a békepárti álláspont mellett. A globalistákkal szemben”.

Bohár Dániel úton Párizs felé kérdezte Orbán Viktort a tárgyalásról. A kormányfő kifejtette:

Van egy alapvető változás. Az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most meg a béke oldalára álltak. Én azt szeretném megtudni, ha három év alatt nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát, úgy, hogy az amerikaiak is a háború táborában voltak, most, hogy az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, most miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni?