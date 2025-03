Orbán Balázs: Az eddigi formában nem lesz Pride

A gyerekek védelmének kiemelt alkotmányos státuszt kell adni, a többi alapjoghoz képest is kiemelt státuszként kell kezelni, ezért abban a formában, amiben eddig volt, valószínűleg nem lesz Pride – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Gulyáságyú Médiának. Hozzátette: zajlik az ehhez kapcsolódó Alaptörvény-módosítás előkészülete.

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a miniszterelnök évértékelőjén elhangzottaknak megfelelően a munka már megkezdődött, a cél, hogy a többi alkotmányos alapjoghoz képest is kiemelt státuszú legyen a gyermekvédelem:

több téma, többfajta megközelítés is lesz, de a miniszterelnök egyértelművé tette a társadalompolitikai prioritásokat

− tette hozzá Orbán Balázs. A politikai igazgató szerint nem az a kérdés, hogy a gyerekek „milyen embereket látnak, hanem hogy mi történik ott”. Külön megemlítette a szexualitás közterületen történő ábrázolását és bemutatását, ami szerinte a Pride alatt megvalósul, sőt úgy fogalmazott, hogy ebbe a Pride-on kisgyerekeket is bevonnak.

Szerintem ebben a formában, ahogy eddig volt, nem lesz Pride, én erre fogadnék

− mondta Orbán Balázs.

Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde után a legutóbbi Kossuth rádiós interjújában is foglalkozott a Pride-dal, majd Lázár János miniszter egy, a témában közölt Facebook-bejegyzése alá is kommentelt. A kormányfő szerint „az alaptörvénybe bele kell írni, hogy az ember férfi és nő. Nálunk még nem szabadult el a genderőrület, pedig óriási nyomás alatt állunk a nyugati világ részéről, ahol azt mondják, hogy ez a felfogás már idejétmúlt”.



A témában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt: véleménye szerint a kormány nem betiltásban gondolkodik, hanem a rendezvényt zárt körűvé tennék.