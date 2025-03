Ne gazdagítsd az ördög Putyint! – ismét üzent Orbán Viktornak a világhírű jazzgitáros

Al Di Meola világhírű jazzgitáros és zeneszerző tovább kritizálja Orbán Viktor és Donald Trump szövetségét. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Grammy-díjas zenész a közelmúltban kritizálta a miniszterelnököt egy Facebook-kommentben, most pedig a Blikknek adott interjújában fejtette ki véleményét a magyar kormányról.

De Viktor, támogatod Oroszországot azzal, hogy megveszed a gázukat és az olajukat! Ne gazdagítsd az ördög Putyint! Aláásta magát Oroszországban, és az ország ellene fordul az emberiséggel szemben elkövetett bűnei miatt! Mindannyiunknak maximálisan támogatnunk kell Ukrajnát! Kérlek, cselekedj helyesen!

– nyilatkozta a Blikknek Di Meaola. A zenész az interjúban elmondja:

Orbán Viktornak nem szabadna ennyire Donald Trump amerikai elnökhöz igazodnia;

a magyar kormányfőnek el kellene határolódnia Vlagyimir Putyin orosz elnöktől.

Al Di Meola karrierjét a Return to Forever nevű formációban kezdte a ’70-es évek közepén, 1976-ban pedig az első saját lemezét is kiadta. Művészetét Grammy-díjjal is elismerték, a Guitar Magazine pedig többször is kitüntette a világ legjobb gitárosa címmel.